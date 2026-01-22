"Елените 2" в София: Квартал на косъм от трагедия, строител мести коритото на река

След трагедията в "Елените" местните власти обещаха да са по-бдителни в предотвратяването на подобни инциденти, но на места това не се случва.

Така, жители на София предупредиха за нов случай на институционална безотговорност и прикриване на инвеститорски интереси, които могат да доведат до трагедия в столицата.

Сигналът е от жители на квартал "Манастирски ливади-изток" в София - един от най-новите и бързоразвиващи се квартали, където бумът на строителството не спира от години. По думите на гражданите той е инкубатор за примери на институционална безотговорност и преследване на частни интереси с една единствена цел – още жилищни комплекси без обществена инфраструктура, тротоари и улично осветление.

На инвеститор реката му пречи и я премества

Конкретен пример - блок 48А на улица "Иван Кирков", който беше наводнен от река Боянска бара в началото на месец юли 2020 г. Сега сградата отново е изправена пред заплаха.

Преди 6 години новодомците на комплекс "Водопади" бяха напълно наводнени. Водата влезе в мазета, гаражи и помете първите етажи. Днес собственици на имоти в комплекса отново сигнализират за опасност, след като частен инвеститор е започнал преместване на коритото на реката, предаде БГНЕС.

Причината за опасната дейност - коритото на реката минава по средата на имота и го ограничава като параметри, алармират живущите. Притеснени, те посочват, че в последстващ ПУП реката е преместена в "старо" си корито. Въпреки всички жалби, Столична община и РДНСК твърдят че всичко е в съответствие на предвидения ПУП за линеен парк. Той се планира да свърже Южен парк с Витоша. Проект не е наличен, дори и в идейна фаза. Към момента е ясно само, че има пожелателна визия.

Недоволните обаче питат как така се премества река и се зауства в нерегламентиран мост, построен от същата компания години по-рано без одобрен проект. Официално, той е "ремонт" на съществуващо съоражение, от което са премахнати старите бетонови тръби и са заменени само с една тръба.

Жителите на квартала питат и така се премества река без проект и къде в кадастъра е посочено старото корито.

Институциите бездействат

"Община Триадица и частният инвеститор си прехвърлят топката", оплакват се местните.

Недоволните са подали жалби в НАГ, в Община Триадица, проведена е срещи с главния архитект на Триадица арх. Владов и с инвеститора. "Всички си прехвърлят топката и обещават да покажат проект, но такъв и до момента не сме видели", твърдят хората.

Басейнова дирекция прави в края на 2024 г. предписания със срок 01.2025 и 15.12.2025 г., включително до столичния кмет, в което пише Столична община да предприеме действия за осигуряване на трайно техническо решение за гарантиране проводимостта на р. Боянска бара. Постановява се и проучване и проектиране за изграждане на ново мостово съоръжение. Има и изискване да се осигури подходящо техническо решение за преминаване през р. Боянска бара на проводи и комуникационни връзки.

Към днешна дата няма реакция от МОСВ и Община Триадица. Така, с план по ПБЗ, самият частен инвеститор започва строителни дейности по преместване на реката.

Според живущите институциите укриват данните от наводнението в жилищния им комплекс през 2020 г. Вместо това предписанията са подминати и има издадено становище за безопасност на реката от Басейнова дирекция.

"И СО и БЛД можеха да намерят решение и да променят проекта, така че да няма опасност. Сега няма нито мост, нито частично бетоново, нито бетоново корито, както е съгласно действащия ПУП", казват още подателите на сигналите и питат: "Защо СО може да нарушава ПУП-а? Защо след сезиране на ДНСК - те не правят проверка на казуса, а назначават РДНСК само да се провери?".

"Не е ли преместването на цялото продължение на реката опасност и за новия проект, след като цели техни две сгради ще бъдат изградени върху старо корито до днес на река, която е текла там повече от 20 години", питат още местните.