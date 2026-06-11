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“Това е правилният размер”: Васил Терзиев получи макет на МОЧА

11 юни 2026, 11:36 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
“Това е правилният размер”: Васил Терзиев получи макет на МОЧА

Това е правилният размер. С тези думи кметът на София Васил Терзиев прие от общинския съветник от БСП Иван Таков макет на Паметника на Съветската армия. По инициатива на групата на БСП макетът беше връчен в началото на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Това е част от продължаващия обществен и политически дебат за бъдещето на паметника и мястото му в градската среда на столицата.

ОЩЕ: Решено: Общината става собственик на фигурите от МОЧА

В средата на май СОС взе решение, по предложение на Терзиев, общината да придобие фигурите на паметника. Тогава кметът се аргументира, че целта е бъдещето им да се решава от общинския съвет като отговорен орган, тъй като теренът на Княжеската градина вече е общинска собственост.

Кметът подчерта, че това не е еднолично решение, а предстоят публични обсъждания дали фигурите да бъдат върнати или преместени. "Пространството трябва да бъде развито по начин, който обединява обществото, а не го разделя", аргументира се Терзиев и допълни, че Столичната община започва процедура за идеен проект за бъдещето на Княжеската градина, в която влиза и пространството около паметника.

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Паметник на съветската армия макет Иван Таков МОЧА Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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