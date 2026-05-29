Ето кога започва Шопският празник в Елин Пелин

Тази година Шопският празник в Община Елин Пелин ще започне по най-красивия възможен начин – с детски смях, традиции и емоция, която събира поколенията ЗАЕДНО. На 1 юни – Деня на детето, град Елин Пелин ще даде начало на тазгодишното издание на Шопския празник под мотото „Децата и традициите“. Защото децата са продължителите на традицията, на песните, обичаите и българския дух, който пазим и предаваме от поколение на поколение.

На 1 юни 2026 г. от 18:30 ч. на стадион „Левски“ в град Елин Пелин Ви очаква една пъстра, емоционална и различна вечер, изпълнена с талант, семейни игри и много настроение.

Начало ще постави конкурсът „МИНИ МИС И МИНИ МИСТЪР ШОПСКИ ПРАЗНИК“ 2026. Малки участници от различни възрастови групи ще се представят в български народни носии и ще покажат своя талант чрез песен, танц, хумористичен текст или артистична изява.

Регламент и форма за участие в конкурса:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc3BfYxMjF…/viewform

По същото време ще се проведе и инициативата „МАМА, ТАТКО И АЗ“ под мотото „Активни заедно“. Именно най-щастливите детски спомени се създават тогава, когато семейството играе, смее се и преживява всичко ЗАЕДНО.

Очакват ни забавни семейни игри, спортни предизвикателства и много усмивки, а всяко дете трябва да участва заедно с родител, настойник или близък роднина.

Регламент и форма за участие в игрите „Мама, Татко и Аз“:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdAacoMBeobIb7dy3…/viewform

ЗАПОВЯДАЙТЕ да дадем старт на Шопски празник 2026 така, както подобава, с децата, традициите и най-чистата радост.