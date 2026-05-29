Откриха нови STEM кабинети в Самоков

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бяха официално открити новите STEM кабинети - три модерно оборудвани класни стаи, които ще предоставят на учениците възможност за обучение чрез съвременни технологии и иновативни методи.

Кабинетите са оборудвани с лазерен принтер, 3D принтер, виртуални очила и роботи, чрез които децата ще изучават математика, информатика и интеграция на учебното съдържание по интерактивен и вдъхновяващ начин.

Гости на откриването бяха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, заместник-кметовете Венета Галева и Станимира Давидова, както и началникът на отдел „Образование“ г-жа Даниела Трохарова.

По време на събитието гостите имаха възможност да се пренесат във виртуални светове чрез специалните VR очила и да се запознаят отблизо с възможностите, които STEM обучението предоставя на учениците.

„Бъдещето не е само STEM центърът, а всъщност нашите деца“, подчерта кметът инж. Джоргов и поздрави ръководството и учителите за усилията им да създават модерна и вдъхновяваща образователна среда.

Събитието премина с много усмивки, демонстрации и увереност, че бъдещето принадлежи на тези талантливи деца и на сплотените екипи от директори и учители, които работят за тяхното развитие.