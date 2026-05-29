За деня на детето: БДЖ предлага атрактивно пътуване с ретро мотриса

Ретро мотрисният влак № 19 001.7 ще пътува по маршрут София - Банкя - София на 6 и 7 юни като продължение на организираните от Български държавни железници инициативи по случай Международния ден на детето – 1 юни. По този начин ще бъде предоставена възможност на всички ангажирани в работния ден на 1 юни, да поднесат едно приятно изживяване на своите деца и през почивните дни. Емблематичната дизелова мотриса, произведена през 1960 г., ще извърши по два курса в събота и в неделя, за да зарадва максимален брой любители на железопътния транспорт.

В колко часа тръгва

Сутрешният курс ще започне в 09:50 ч. от Централна гара София с пристигане в Банкя в 10:15 ч. В обратната посока влакът ще тръгне в 11:40 ч. и ще пристигне в София в 12:05 ч. Следобед мотрисата ще тръгне в 13:00 ч. отново от София с пристигане в Банкя в 13:25 ч. Обратният курс е в 15:45 ч. от гарата в Банкя с пристигане в София в 16:10 ч.

Влакът разполага с обособено място с кафе-машини и хладилник, където ще се предлагат заредени храни и напитки.

Характерното за тази мотриса е, че пултът за управление се намира в салона на пътуващите и всеки желаещ ще може да наблюдава управлението на мотрисния влак от непосредствена близост.

В края на миналия век мотрисата е използвана за пилотна на правителствения влак, с който тогава са пътували високопоставени представители на държавната власт.

Колко струват билетите

Закупилите билет могат да съчетаят специалното ретро пътуване с разходка из красивия градски парк и центъра в град Банкя, които се намират в непосредствена близост до железопътната гара.

Билетите за пътуване са двупосочни с включено запазено място. Те могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната.

За възрастни са на стойност 30 евро (58,67 лв.), а за деца до 10 години – 20 евро (39,12 лв.). Количествата са ограничени.