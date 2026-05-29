Шишков обеща довършен Околовръстен път, но не знае колко ще струва

В момента има държава и София ще има Околовръстен път. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков в съвместен бифинг от Министерския съвет с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Министър Шишков заяви, че Околовръстният път и Южната дъга на София са мечта на 15 години. Той обеща сега с ударни темпове да бъдат изградени оставащите 8 км. "Софийският околовръстен път е бил обещан преди 15 години". "Към днешна дата говорим, че нямаме проект. Имаше почти забравена процедура за Софийския околовръстен път за тези 8 километра. Ако сметнем, че 8 километра се проектират 15 години, това означава по половин километър проектиране на година", каза той.

Първо трябва да има проект

“Няма как да кажем колко ще струва това трасе. Преди да се направи проектирането, не може да се каже колко ще струва”, уточни министър Шишков.

Още: След протести: Започва ремонт на част от Околовръстното в София

Според него ахилесовата пета на последните 15 години е липсата на цялостен проект за магистрали и Околовръстен път.

Снимка АПИ

Шишков припомни още, че по времето, когато е бил служебен министър, лично е одобрил подробен устройствен план за 6 километра от този участък.

"Оттогава нищо не е свършено. От днес започва ударно проектиране - първо завършване на проекта, а след това и на цялостното трасе", обеща минисърът.

Кабинетът даде “зелена светлина“

Още: Поглъщат цели гуми: Кратери по Околовръстното шосе на София

Росица Карамфилова-Благова обяви, че с подписано днес решение Министерски съвет дава “зелена светлина” за завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път.

Това на практика позволява проектът да премине към следващия етап на реализация, подчерта тя.

„Завършването на Софийския околовръстен път беше акцент в нашата предизборна кампания и е важно, че след години без реален напредък най-накрая се стигна до момент, в който вече имаме приключена процедура”, увери министърът.

И припомни, че проектът е започнат още в началото на 21 век, но през годините е бил многократно забавян. През октомври 2024 г. Агенция “Пътна инфраструктура” е рестартирала проекта.

Още: Околовръстното на София на цената на изтребители: 8 км за повече от 2 млрд. лв.

Тя допълни, че още с влизането на настоящия кабинет е била поставена задача процесът да бъде ускорен. С днешното решение “формалните пречки са преодолени и проектът вече може да продължи към реално изпълнение на терен”.