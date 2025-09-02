Изряден трамвай, опитен ватман и мистериозна ръка през прозореца: Какво се знае за катастрофата в София?

"Трамваят не беше обезопасен докрай от ватмана, потеглил е сам. Това означава, че не е извършил докрай действия - и нищо повече. Дръпнал е спирачка, затворил е вратите". Така Александър Дашев, началник сервиз в трамвайно депо "Искър", коментира катастрофата с трамвай при посолството на Румъния в София, която стана в тъмните часове на 2 септември: Голяма катастрофа с трамвай при румънското посолство - пометени коли, щети в подлез (ВИДЕО и СНИМКИ).

След като отговорният ватман явно оставил трамвая без надзор, друго лице го е подкарало, развило е много висока скорост, а така превозното средство е помело поне 7 автомобила. Няма жертви и пострадали - като по чудо. Има и големи щети по подлеза на бул. "Ситняково". Уличен стълб е спрял двете мотриси да стигнат до жилищен блок.

Прокуратурата вече действа по случая. Кметът Васил Терзиев обяви, че е разпоредил проверка на "Столичен електротранспорт" и е изискал пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Мястото на катастрофата вече е разчистено.

Пропуски и съответните мерки

"В момента текат проверки от наша страна, за да уточним какъв е пропускът", каза Дашев на брифинг пред медиите. По думите му - не е редно ватман да оставя трамвая (твърди се, че е слязъл да си купи кафе, бел. ред.), но "донякъде" е често срещано.

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

"Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран", каза служителят.

Трамваят е бил с "включена посока"

"Когато дойдохме и видяхме, трамваят беше с включена посока, но всички останали действия бяха спазени. Това е все едно да не си дръпнете ръчната на автомобила", каза Дашев, след като преди това беше посочил, че ръчната спирачка е била активирана. "Категорично не (това е причинило катастрофата)", допълни той. "Трамваят не може да потегли на собствен ход. Записите са предадени на полицията, работим с нея".

От думите му се повдигат въпроси - най-вече дали е имало външна намеса. "Записът от кабината на ватмана показва ръка, която посяга и бута скоростния лост на трамвая", заяви по-рано Иван Таков, който е председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет.

През прозореца може да се деактивира ръчната спирачка

Дашев посочи, че не е гледал записите. Не е ясно с каква скорост се е движил трамваят, но не може да е вдигнал 70-80 км/ч, както се говори, стана ясно от думите му.

Снимка: Facebook.com/Traicho Traikov

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Не съм казал "външна намеса", повтори той. Но ако е бил отворен прозорецът, можело ръка да се протегне и да свали ръчната спирачка – тя е от лявата страна на кабината, до прозореца, посочи Дашев.

Щетите за трамвая

На 25 хиляди лева се оценява всяка една мотриса – 50 000 лева общо, защото са две. "Ще направим всичко възможно да бъдат възстановени. Текат проверки, технически комисии, за да разберем какви са щетите и доколко са възстановими", допълни служителят.

"Ватманът е с 20 години стаж, доста опитен, не е имал сериозни нарушения, провинения, нито подбни случаи", каза още той.

Трамваят пък е бил "напълно изряден" - на 29 август е минал техническо обслужване.