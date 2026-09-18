Кабинетът "Радев":

С българска музика – в навечерието на Деня на независимостта в Самоков

18 септември 2026, 13:28 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
С българска музика – в навечерието на Деня на независимостта в Самоков

Самоков ще отбележи Деня на независимостта с концерт, посветен на българската музика – на песните, останали във времето и превърнали се в част от музикалната памет на няколко поколения. „Песни без възраст – музиката, която не остарява“ е концерт-спектакъл от националното турне „БГ Дуетът 2026“, който ще ни върне към едни от вечните песни на българската естрада.

Това е вечер за музика, която познаваме, обичаме и помним. Песни, които звучат еднакво силно и днес – защото добрата българска музика няма възраст.

21 септември | 19:00 ч.

пл. „Захарий Зограф“ – Самоков

Очакваме ви в навечерието на Деня на независимостта на България, за да празнуваме заедно с музика, която е наша

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес