С българска музика – в навечерието на Деня на независимостта в Самоков

Самоков ще отбележи Деня на независимостта с концерт, посветен на българската музика – на песните, останали във времето и превърнали се в част от музикалната памет на няколко поколения. „Песни без възраст – музиката, която не остарява“ е концерт-спектакъл от националното турне „БГ Дуетът 2026“, който ще ни върне към едни от вечните песни на българската естрада.

Това е вечер за музика, която познаваме, обичаме и помним. Песни, които звучат еднакво силно и днес – защото добрата българска музика няма възраст.

21 септември | 19:00 ч.

пл. „Захарий Зограф“ – Самоков

Очакваме ви в навечерието на Деня на независимостта на България, за да празнуваме заедно с музика, която е наша