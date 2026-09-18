Самоков се готви за поредния фестивал на картофа на тема „От нашенско по-вкусно нЕма!. След успеха на първите две издания, Фестивалът на Самоковския картоф се завръща за трети път – още по-вкусен, още по-забавен и с още повече поводи да се съберем заедно! Тази година мотото ни е „От нашенско по-вкусно нЕма!“ – защото вярваме в силата на местните производители, българската храна и вкуса на родния край.

Очаква ви цял ден, посветен на самоковския картоф, местните производители, традициите, семейството и доброто настроение!

Състезание между местни производители

Ще се срещнат картофопроизводители и производители на храни и напитки от района, които ще представят своята продукция и своя роден край.

Награди за най-добрите!

Победителите ще получат награди под формата на изкупуване на 100, 200 и 300 кг картофи, които след това ще бъдат дарени на домове за възрастни хора, хора в неравностойно положение и деца без родителска грижа.

Детска програма с Кака Лара

Очакват ви игри, забавления, танци и специални участия на детски фолклорни състави и спортни клубове от Община Самоков.

Семейни кулинарни игри и състезания

Забавление за малки и големи с вкусни предизвикателства и продукти от местни производители.

Ути Бъчваров ще се погрижи за доброто настроение и ще превърне картофа в истинска фестивална атракция!

А когато стане време за голямото похапване – очаквайте над 2500 порции пържени картофи, приготвени на място в огромен тиган, както и гигантски кюфтета на жар, които ще бъдат раздадени безплатно на публиката!

Етрополската духова музика ще създава празнично настроение през целия ден.

А финалът ще бъде истински музикален празник с Нина Николина и „Ethno Live Band“!

Ще има и викторина с много награди, посветена на родния край, историята и културното наследство на Самоков.

За най-малките ще има и детска изложба на тема „Самоковският картоф“, а специална образователна част ще представи природните, културните, историческите и туристическите богатства на Община Самоков.

Един картоф. Един роден край. Една голяма празнична среща!

Елате с приятели, семейство и добро настроение, за да отпразнуваме заедно самоковския картоф и всичко вкусно, истинско и родно!

Фестивалът се организира с подкрепата на Община Самоков и в партньорство с Министерството на туризма.