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Карвинг фестивал "Крум Велев" се провежда в Самоков

18 септември 2026, 13:26 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Карвинг фестивал "Крум Велев" се провежда в Самоков

От 17 до 20 септември паркингът на зала „Арена Самоков“ ще се превърне в истинска работилница под открито небе, където дървото оживява под ръцете на майсторите на карвинга. Очакват ви впечатляващи дървени скулптури, създадени с прецизност, въображение и… резачка!

Паркингът на зала „Арена Самоков“

Представяне на участниците – 19 септември от 11:30 ч.

Четвърти карвинг фестивал „Крум Велев“ – в памет на художника с резачка.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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