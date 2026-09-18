Карвинг фестивал "Крум Велев" се провежда в Самоков

От 17 до 20 септември паркингът на зала „Арена Самоков“ ще се превърне в истинска работилница под открито небе, където дървото оживява под ръцете на майсторите на карвинга. Очакват ви впечатляващи дървени скулптури, създадени с прецизност, въображение и… резачка!

Паркингът на зала „Арена Самоков“

Представяне на участниците – 19 септември от 11:30 ч.

Четвърти карвинг фестивал „Крум Велев“ – в памет на художника с резачка.