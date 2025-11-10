Категорично несъгласие с премахването на облекченията за електрически автомобили: Позиция на ААП

От Асоциацията на автомобилните производители (ААП) изпратиха официална позиция относно предложението на общински съветници в София да се премахне безплатното паркиране на електрически автомобили. Новата идея е да бъде въведена такса от 600 евро годишно за паркиране на електромобили в центъра на столицата, като според авторите на предложението, по този начин ще се предотврати практиката електромобили да стоят с дни на паркоместа в "Синя" и "Зелена" зона.

Според ААП обаче, ако това предложение бъде прието, проблемът с чистотата на въздуха в София ще се задълбочи. Освен това, вместо да се стимулира използването на електрически автомобили, чрез налагането на платено паркиране за този тип превозни средства ще се влезе в разрез с европейските практики за облекчение, а не за ограничаване на чистите превозни средства.

Позицията на Асоциацията на автомобилните производители

Във връзка с лансирани промени относно режима на паркиране за електрическите автомобили, от името на Асоциацията на автомобилните производители изразяваме своето категорично несъгласие с предложението да се премахнат досегашните облекчения за този тип превозни средства. Подобна мярка е неприемлива, тъй като обезмисля усилията на гражданите и институциите в посока към по-чиста, модерна и устойчива градска среда.

София има траен проблем с чистотата на въздуха. Замърсяването с фини прахови частици често е над допустимите норми. Същото важи и за азотните оксиди. И двата типа замърсяване са изключително вредни за здравето на гражданите на София. Без изненада замърсеният въздух е свързан с между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно. Ситуацията е повече от тревожна, а необходимостта от мерки не търпи повече отлагане.

Едва в последните години са приети реални мерки за подобряване чистотата на въздуха като нискоемисионни зони. Но те все още са недостатъчни за устойчиво подобряване на ситуацията.

По данни на МВР, водените на отчет автомобили в София са около милион. От тях електрически са малко над 1%. Ясна е нуждата от по-активни мерки за стимулиране на електрическите и електрифицирани автомобили в София, а и в цяла България.

Електрическите автомобили не са просто удобство — те са инструмент за реално намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото натоварване и въглеродния отпечатък. Вместо да бъдат наказвани, техните собственици трябва да бъдат насърчавани. Безплатното или силно преференциално паркиране е доказан механизъм за стимулиране на преминаването към екологичен транспорт. Такъв подход е в унисон с европейските и националните политики за декарбонизация и опазване на околната среда, както и с целите за подобряване на качеството на живот в градовете.

Премахването на тези стимули би изпратило обратен сигнал към обществото — че устойчивото поведение не се оценява, а се подкрепят практиките, които увеличават замърсяването. Това би било стъпка назад в момент, когато всички развити градове в Европа търсят начини да разширяват, а не да ограничават, облекченията за чистите превозни средства.

Настояваме предложението да бъде внимателно обсъдено и да се вземат мерки в посока разширяване системата за стимулиране на електрическите автомобили чрез допълнителни екологични облекчения.

Вярваме, че Вашето решение ще отчете както обществения интерес, така и стратегическата необходимост от насърчаване на устойчивата градска мобилност. Ще понижи замърсяването с ФПЧ, азотни и въглеродни окиси като с това подобри чистотата на въздуха в столицата и намали риска от преждевременна смърт от респираторни заболявания. Убедени сме, че има място за оптимизация на паркирането, но не като премахнете един от малкото стимули за ползване на устойчива и чиста мобилност.

Ние ще подпомагаме всяко решение, което стимулира по-чист въздух, по-тих трафик и по-модерни градове.