Категорично несъгласие с премахването на облекченията за електрически автомобили: Позиция на ААП

10 ноември 2025, 15:42 часа 594 прочитания 0 коментара
От Асоциацията на автомобилните производители (ААП) изпратиха официална позиция относно предложението на общински съветници в София да се премахне безплатното паркиране на електрически автомобили. Новата идея е да бъде въведена такса от 600 евро годишно за паркиране на електромобили в центъра на столицата, като според авторите на предложението, по този начин ще се предотврати практиката електромобили да стоят с дни на паркоместа в "Синя" и "Зелена" зона.

Снимка: iStock

Според ААП обаче, ако това предложение бъде прието, проблемът с чистотата на въздуха в София ще се задълбочи. Освен това, вместо да се стимулира използването на електрически автомобили, чрез налагането на платено паркиране за този тип превозни средства ще се влезе в разрез с европейските практики за облекчение, а не за ограничаване на чистите превозни средства.

Следва пълният текст на позицията.

Позицията на Асоциацията на автомобилните производители

Във връзка с лансирани промени относно режима на паркиране за електрическите автомобили, от името на Асоциацията на автомобилните производители изразяваме своето категорично несъгласие с предложението да се премахнат досегашните облекчения за този тип превозни средства. Подобна мярка е неприемлива, тъй като обезмисля усилията на гражданите и институциите в посока към по-чиста, модерна и устойчива градска среда.

Снимка: iStock

София има траен проблем с чистотата на въздуха. Замърсяването с фини прахови частици често е над допустимите норми. Същото важи и за азотните оксиди. И двата типа замърсяване са изключително вредни за здравето на гражданите на София. Без изненада замърсеният въздух е свързан с между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно. Ситуацията е повече от тревожна, а необходимостта от мерки не търпи повече отлагане.

Едва в последните години са приети реални мерки за подобряване чистотата на въздуха като нискоемисионни зони. Но те все още са недостатъчни за устойчиво подобряване на ситуацията.

Още: Война за асфалта: Ще убие ли нова такса зелената революция в София?

По данни на МВР, водените на отчет автомобили в София са около милион. От тях електрически са малко над 1%. Ясна е нуждата от по-активни мерки за стимулиране на електрическите и електрифицирани автомобили в София, а и в цяла България.

Снимка: iStock

Електрическите автомобили не са просто удобство — те са инструмент за реално намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото натоварване и въглеродния отпечатък. Вместо да бъдат наказвани, техните собственици трябва да бъдат насърчавани. Безплатното или силно преференциално паркиране е доказан механизъм за стимулиране на преминаването към екологичен транспорт. Такъв подход е в унисон с европейските и националните политики за декарбонизация и опазване на околната среда, както и с целите за подобряване на качеството на живот в градовете.

Премахването на тези стимули би изпратило обратен сигнал към обществото — че устойчивото поведение не се оценява, а се подкрепят практиките, които увеличават замърсяването. Това би било стъпка назад в момент, когато всички развити градове в Европа търсят начини да разширяват, а не да ограничават, облекченията за чистите превозни средства.

Настояваме предложението да бъде внимателно обсъдено и да се вземат мерки в посока разширяване системата за стимулиране на електрическите автомобили чрез допълнителни екологични облекчения.

Снимка: БГНЕС

Вярваме, че Вашето решение ще отчете както обществения интерес, така и стратегическата необходимост от насърчаване на устойчивата градска мобилност. Ще понижи замърсяването с ФПЧ, азотни и въглеродни окиси като с това подобри чистотата на въздуха в столицата и намали риска от преждевременна смърт от респираторни заболявания. Убедени сме, че има място за оптимизация на паркирането, но не като премахнете един от малкото стимули за ползване на устойчива и чиста мобилност.

Ние ще подпомагаме всяко решение, което стимулира по-чист въздух, по-тих трафик и по-модерни градове.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
