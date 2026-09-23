"1 месец без топлоподаване заради авария, по която видимо не се работи": Хората в Дружба се чувстват като в "Survivor"

Над месец в столичния квартал Дружба 1 топла вода няма, а няма и информация кога гражданите на София от района ще могат отново да живеят нормално.
За това сигнализира операторът Николай Стайков, според който съкварталците му се чувстват като в сезон на "Survivor", а всичко това се случва заради авария, по която, според него, видимо не се работи.
Стайков изпрати отворено писмо до отговорните институции, в което настоява за яснота по казуса.
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Публикуваме неговата позиция:
"ОТВОРЕНО ПИСМО
До Топлофикация София, кмета на Столична община, Столичния общински съвет, КЕВР, КЗП и Комисията за защита от дискриминация
От: Николай Стайков
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ж.к. Дружба 1, София
Уважаеми госпожи и господа,
Пиша Ви като гражданин, който вече повече от месец живее без топлоподаване.
Не, това не е някакъв експеримент за оцеляване. Не снимаме нов сезон на „Survivor“. Просто живеем в ж.к. Дружба 1, в блокове 40, 44, 139 и 140, където от края на август няма нормално топлоподаване заради авария.
И тук идва интересната част:
Аварията продължава.
Топлоподаване няма.
А реална работа по отстраняването ѝ — поне така изглежда за живеещите там — също няма.
Разбираме, че аварии се случват. Разбираме, че ремонтите изискват време. Разбираме и че София не се управлява с магическа пръчка.
Но повече от месец без отопление и топла вода вече не е просто „авария“.
Това е ежедневие за стотици хора.
Възрастни хора, семейства с деца, работещи хора, които се прибират след работа, и всички останали жители на тези блокове са поставени в ситуация, в която елементарна услуга, за която плащаме, не е достъпна.
И понеже очевидно трябва да бъдем креативни:
Топлата вода вече е лукс.
Легенът е новият душ.
Бързоварът е най-близкият ни приятел.
А миенето на краката започва да придобива характера на обществено събитие.
Очаквам скоро да започнат да ни раздават медали за особени заслуги в дисциплината „Къпане с тенджера за напреднали“.
Но зад шегата има един много сериозен въпрос:
Колко време е нормално един квартал да бъде оставен без топлоподаване заради авария, по която видимо не се работи?
И още:
Кой носи отговорност?
Какъв е реалният срок за отстраняване на аварията?
Какви конкретни действия са предприети до момента?
Кога жителите на блокове 40, 44, 139 и 140 могат да очакват възстановяване на топлоподаването?
И най-вече — защо трябва гражданите да се превръщат в детективи, за да разберат какво се случва с услуга, която би трябвало просто да получават?
Затова се обръщам публично към:
Топлофикация София
Кмета на Столична община
Столичния общински съвет
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Комисията за защита на потребителите (КЗП)
Комисията за защита от дискриминация
Настоявам за ясна информация, конкретен срок и реални действия по отстраняването на аварията.
Не искаме невъзможното.
Искаме това, за което плащаме.
А докато чакаме — ще продължаваме да си мием краката с топла вода от бързовара и да се утешаваме с мисълта, че поне сме открили нов начин да пестим енергия.
Само че това не е устойчив начин на живот. Това е принудително неудобство.
Надявам се някой от отговорните институции да приеме проблема толкова сериозно, колкото го приемат хората, които всеки ден живеят с него.
Николай Стайков
Жител на ж.к. Дружба 1
София
P.S. от чичко Снегов:
Ако скоро завали сняг, моля, не се притеснявайте за нас.
Ще си стопим малко сняг на бързовара и ще го наречем „Топлофикация – зимна лимитирана серия“.
– бързоварът — единственият ни надежден източник на „топла вода“;
– и ако случайно някой от институциите иска доказателства — можем да започнем да водим дневник: „Ден №… без топлоподаване.“"