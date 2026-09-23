Кабинетът "Радев":

"1 месец без топлоподаване заради авария, по която видимо не се работи": Хората в Дружба се чувстват като в "Survivor"

23 септември 2026, 12:17 часа 323 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
"1 месец без топлоподаване заради авария, по която видимо не се работи": Хората в Дружба се чувстват като в "Survivor"

Над месец в столичния квартал Дружба 1 топла вода няма, а няма и информация кога гражданите на София от района ще могат отново да живеят нормално.

За това сигнализира операторът Николай Стайков, според който съкварталците му се чувстват като в сезон на "Survivor", а всичко това се случва заради авария, по която, според него, видимо не се работи.

Стайков изпрати отворено писмо до отговорните институции, в което настоява за яснота по казуса.

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Публикуваме неговата позиция:

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"ОТВОРЕНО ПИСМО

До Топлофикация София, кмета на Столична община, Столичния общински съвет, КЕВР, КЗП и Комисията за защита от дискриминация

От: Николай Стайков

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ж.к. Дружба 1, София

Уважаеми госпожи и господа,

Пиша Ви като гражданин, който вече повече от месец живее без топлоподаване.

Не, това не е някакъв експеримент за оцеляване. Не снимаме нов сезон на „Survivor“. Просто живеем в ж.к. Дружба 1, в блокове 40, 44, 139 и 140, където от края на август няма нормално топлоподаване заради авария.

И тук идва интересната част:

Аварията продължава.

Топлоподаване няма.

А реална работа по отстраняването ѝ — поне така изглежда за живеещите там — също няма.

Разбираме, че аварии се случват. Разбираме, че ремонтите изискват време. Разбираме и че София не се управлява с магическа пръчка.

Но повече от месец без отопление и топла вода вече не е просто „авария“.

Това е ежедневие за стотици хора.

Възрастни хора, семейства с деца, работещи хора, които се прибират след работа, и всички останали жители на тези блокове са поставени в ситуация, в която елементарна услуга, за която плащаме, не е достъпна.

И понеже очевидно трябва да бъдем креативни:

Топлата вода вече е лукс.

Легенът е новият душ.

Бързоварът е най-близкият ни приятел.

А миенето на краката започва да придобива характера на обществено събитие.

Очаквам скоро да започнат да ни раздават медали за особени заслуги в дисциплината „Къпане с тенджера за напреднали“.

Но зад шегата има един много сериозен въпрос:

Колко време е нормално един квартал да бъде оставен без топлоподаване заради авария, по която видимо не се работи?

И още:

Кой носи отговорност?

Какъв е реалният срок за отстраняване на аварията?

Какви конкретни действия са предприети до момента?

Кога жителите на блокове 40, 44, 139 и 140 могат да очакват възстановяване на топлоподаването?

И най-вече — защо трябва гражданите да се превръщат в детективи, за да разберат какво се случва с услуга, която би трябвало просто да получават?

Затова се обръщам публично към:

Топлофикация София

Кмета на Столична община

Столичния общински съвет

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Комисията за защита на потребителите (КЗП)

Комисията за защита от дискриминация

Настоявам за ясна информация, конкретен срок и реални действия по отстраняването на аварията.

Не искаме невъзможното.

Искаме това, за което плащаме.

А докато чакаме — ще продължаваме да си мием краката с топла вода от бързовара и да се утешаваме с мисълта, че поне сме открили нов начин да пестим енергия.

Само че това не е устойчив начин на живот. Това е принудително неудобство.

Надявам се някой от отговорните институции да приеме проблема толкова сериозно, колкото го приемат хората, които всеки ден живеят с него.

Николай Стайков

Жител на ж.к. Дружба 1

София

P.S. от чичко Снегов:

Ако скоро завали сняг, моля, не се притеснявайте за нас.

Ще си стопим малко сняг на бързовара и ще го наречем „Топлофикация – зимна лимитирана серия“. 

– бързоварът — единственият ни надежден източник на „топла вода“;

– и ако случайно някой от институциите иска доказателства — можем да започнем да водим дневник: „Ден №… без топлоподаване.“"

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Топлофикация Топлофикация София топла вода жк Дружба
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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