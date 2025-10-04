Въвеждат кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село"

От неделя (5 октомври) Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. "София няма да се огъне пред рекета. Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а Софекострой отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас", обясни градоначалникът.

София няма да се огъне пред рекета. От утре, 5 октомври, въвеждаме кризисна организация за сметопочистването в „Люлин"...

Той бе категоричен, че ако се поддадат на този натиск, ако подпишат неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция. "Няма да допуснем това", увери той.

Терзиев увери, че е мобилизиран целия ресурс на общината - хора, техника, дружества и сметоизвозването ще бъде осигурено.

"Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Работим в тясна координация с екипите на двата района, възложили сме граничните улици да бъдат поети от фирмите, които обслужват съседните райони", добави столичният кмет.

По-късно днес Столична община ще публикува подробни инструкции за жителите на двата района. Те ще бъдат достъпни в официалните канали на Столична община и районните администрации.

"Призовавам всички за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно ще устоим", уверен е Терзиев.