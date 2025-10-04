Войната в Украйна:

Въвеждат кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село"

04 октомври 2025, 09:25 часа 408 прочитания 0 коментара
Въвеждат кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село"

От неделя (5 октомври) Столична община въвежда кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. "София няма да се огъне пред рекета. Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а Софекострой отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас", обясни градоначалникът.

ОЩЕ: Терзиев за боклука в София: "Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани"

София няма да се огъне пред рекета. От утре, 5 октомври, въвеждаме кризисна организация за сметопочистването в „Люлин“...

Публикувахте от Васил Терзиев в Петък, 3 октомври 2025 г.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той бе категоричен, че ако се поддадат на този натиск, ако подпишат неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция. "Няма да допуснем това", увери той.

Терзиев увери, че е мобилизиран целия ресурс на общината - хора, техника, дружества и сметоизвозването ще бъде осигурено.

"Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Работим в тясна координация с екипите на двата района, възложили сме граничните улици да бъдат поети от фирмите, които обслужват съседните райони", добави столичният кмет.

ОЩЕ: Новата такса смет в София: Кой да ти каже колко ще е?

По-късно днес Столична община ще публикува подробни инструкции за жителите на двата района. Те ще бъдат достъпни в официалните канали на Столична община и районните администрации.

"Призовавам всички за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно ще устоим", уверен е Терзиев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Люлин Красно село сметоизвозване Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес