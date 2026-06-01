Община Самоков организира незабравим празник за 1 юни

Община Самоков съвместно с A1 Motor Park и Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организираха незабравим празник по повод Международния ден на детето.

Международният ден на детето в A1 Motor Park се превърна в истински празник на усмивките, игрите и детските емоции!Пистата оживя с десетки забавления за най-малките и техните семейства – музика, танци, колички, хвърчила, творчески работилници и много настроение.

Децата бяха посрещнати от весел слон, който преведе всички през Детския свят на A1 Motor Park, а усмивките не спираха през целия ден.

Специални благодарности на екипа на Центъра за обществена подкрепа- Самоков, които организираха творческите работилнички за деца.

Малките любители на моторите се забавляваха с акумулаторни и RC колички, а трасето с конуси и лекцията по пътна безопасност превърнаха ученето в игра. Мишо и Жоро раздвижиха публиката с хип-хоп уъркшоп, а парадът на хвърчилата оцвети небето в най-различни цветове.

Истински интерес предизвикаха демонстрациите и лекцията по картинг с Юлиян Серафимов и Кристиан Христов, както и срещата с пожарната и полицейския автомобил.

Благодарим и на всички партньори, доброволци, участници и семейства, които направиха празника толкова специален!

Един ден. Безброй детски усмивки.