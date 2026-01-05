Момиченце е първото бебе в Самоков за 2026 г. (СНИМКИ)

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави лично майката на първото бебе, родено в общината през 2026 година. Малката Красимира се е появила на бял свят на 1 януари в 05:30 ч. сутринта. Тя е второ дете в семейството, с тегло 3,300 кг и ръст 50 см – едно прекрасно начало на новата година.

По време на срещата кметът пожела на Красимира и нейните родители здраве, щастие и много радост, като подчерта, че всяко новородено дете е надежда и бъдеще за Самоков. От името на Община Самоков семейството получи ваучер за бебешки стоки – жест на внимание и подкрепа към младите родители.

През 2025 година в МБАЛ – Самоков са се родили общо 153 бебета, като преобладава нормалното раждане, съобщи управителят на болницата д-р Красимира Ковачка. Данните са още едно доказателство за добрата работа на медицинския екип и грижата за майките и новородените в общината.