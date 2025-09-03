"Нищо не мога да ви кажа": Щети за десетки хиляди левове след катастрофата с трамвай до румънското посолство

Щетите след вчерашната катастрофа с трамвай номер 22 в близост до румънското посолство ще за десетки хиляди левове. Основните щети, извън помлените автомобили, са по един от подлезите. Има скъсвания на арматура - това обясни на ранен сутрешен брифинг Трайчо Трайков, който сега е кмет на столичния район "Средец". Окончателната оценка се очаква днес или утре, а ремонтът на подлеза щял да започне веднага.

"В крайна сметка щетите трябва да бъдат покрити от виновните", добавя Трайков, но уточни, че всъщност в крайна сметка щетите ще бъдат платени от "Гражданска отговорност" на Столичния електротранспорт. Ако обаче има присъда срещу някого за деянието, претенции да се плаща трябва да има и към съотвения осъден/съответните осъдени. Но инж. Милен Миньов от "Столичен електротранспорт" поясни, че всяка от двете мотриси в катастрофата струва по 25 000 лева, като едната изглежда няма как да бъде възстановена.

Миньов обясни следното - ще се вземат административни мерки, на ватмана ще му бъде наложено наказание, "предполагам". Какво наказание - или предупреждение за уволнение, или уволнение, обаче тепърва щяло да се разследва. И това на фона на думи пред камерата на Нова телевизия, че ватманът не обезопасил изцяло по устав трамвая, преди да слезе да си купи кафе.

Същевременно Милен Миньов каза, че не са гледали камери, всичко е предадено на Следствието. Трайчо Трайков също заяви, че той и подопечните му нямат отношение към разследвания, това е работа на полицията.

