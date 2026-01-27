"Няма криза като с боклука в София": Община Самоков почисти рисковите зони

Във връзка със зачестили сигнали и публикации в социалните мрежи относно замърсяване на територията на града, Община Самоков информира гражданите, че засегнатите терени в северната част на Самоков са вече почистени. Отпадъците са събрани и извозени до Регионалния център за управление на отпадъци – Самоков.

Общината осъществява постоянен контрол върху рисковите зони чрез регулярни проверки на място от служители на общинската администрация, а при необходимост – със съдействието на Районно управление – Самоков. При констатирани нарушения се предприемат административно-наказателни мерки, съгласно действащото законодателство.

С цел недопускане на нови замърсявания и повишаване ефективността на контрола, Община Самоков предприема допълнителни превантивни действия. На почистените терени се поставят допълнителни мобилни камери и фотокапани, монтират се предупредителни табели, както и се подготвя сключване на договор със специализирана външна охранителна фирма, която ще осигурява денонощна охрана на рисковите участъци.

В резултат на предприетите мерки и въвеждането на видеонаблюдение значително се повиши броят на констатираните нарушения и съставените актове, което показва по-висока ефективност на контрола и нулева толерантност към нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Община Самоков апелира към всички граждани за отговорно отношение към околната среда и напомня, че опазването на чистотата е споделена отговорност. Сигналите за нарушения се разглеждат своевременно, а контролът ще продължи да се засилва.