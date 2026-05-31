Село до Самоков получи своя нов детски кът

31 май 2026, 21:26 часа 100 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Най-хубавият подарък за децата е място, където да играят, да се смеят и да създават приятелства. В навечерието на Международния ден на детето малчуганите от село Драгушиново получиха своя нов детски кът - модерна площадка, изградена в центъра на селото и съобразена с всички изисквания за безопасност.

Специално да поздравят децата и техните семейства днес бяха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски. Те пожелаха на малчуганите безгрижни игри, много усмивки и незабравими детски спомени.

Новото пространство включва съвременни съоръжения за игра, люлки, обновена зона за отдих, нови пейки, кошчета, парково осветление и озеленяване. Така центърът на Драгушиново се обогати с още едно красиво и оживено място за срещи, игри и семейни разходки.

Празникът за децата от Драгушиново продължи с весела и изпълнена с настроение програма, подготвена от НЧ „Михаил Дашин“ - Драгушиново.

община Самоков
Антон Иванов Редактор
