Община Божурище прави историческа крачка към подкрепа на семействата и децата

Община Божурище стартира една от най-значимите социални инициативи в подкрепа на децата и родителите – с моя докладна в бюджета ще бъдат заложени финансови средства за осигуряване на безплатно столово хранене от 1 октомври, за всички ученици от 1 до 4 клас на територията на общината.
Това е реална инвестиция в бъдещето на нашите деца – в тяхното здраве, спокойствие и равен старт в училище. В условията на непрекъснато нарастващи разходи за семействата, общината поема отговорност и подава ръка там, където подкрепата е най-важна.
Безплатното хранене ще осигури на учениците качествена, топла и пълноценна храна всеки учебен ден, защото вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от грижа, внимание и достойни условия за развитие.
И това е само началото.
В следващ етап Община Божурище ще работи за разширяване на инициативата, така че безплатното столово хранене да обхване всички ученици до 12 клас.
С тази политика даваме ясен знак, че децата и семействата са приоритет, а грижата за младото поколение е кауза, зад която заставаме с действия.
Както вече знаете от тази година детската кухня и социалният патронаж също стават безплатни.
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПОКАЗВА КАК СЕ ПРАВИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!
ОБЕЩАВАМЕ И ИЗПЪЛНЯВАМЕ!