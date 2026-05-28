Община Божурище прави историческа крачка към подкрепа на семействата и децата

Община Божурище стартира една от най-значимите социални инициативи в подкрепа на децата и родителите – с моя докладна в бюджета ще бъдат заложени финансови средства за осигуряване на безплатно столово хранене от 1 октомври, за всички ученици от 1 до 4 клас на територията на общината.

Това е реална инвестиция в бъдещето на нашите деца – в тяхното здраве, спокойствие и равен старт в училище. В условията на непрекъснато нарастващи разходи за семействата, общината поема отговорност и подава ръка там, където подкрепата е най-важна.

Безплатното хранене ще осигури на учениците качествена, топла и пълноценна храна всеки учебен ден, защото вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от грижа, внимание и достойни условия за развитие.

И това е само началото.

В следващ етап Община Божурище ще работи за разширяване на инициативата, така че безплатното столово хранене да обхване всички ученици до 12 клас.

С тази политика даваме ясен знак, че децата и семействата са приоритет, а грижата за младото поколение е кауза, зад която заставаме с действия.

Както вече знаете от тази година детската кухня и социалният патронаж също стават безплатни.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПОКАЗВА КАК СЕ ПРАВИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО!

ОБЕЩАВАМЕ И ИЗПЪЛНЯВАМЕ!