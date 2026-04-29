Обучителен семинар за учители и помощник-възпитатели в Костинброд

„Грижата за теб е грижа за всички!“ – обучителен семинар за учители и помощник-възпитатели в община Костинброд

По покана на г-жа Красимира Манова – директор на Второ ОУ „Васил Левски“, в град Костинброд гостува Биляна Йотовска, която се включи като гост-лектор в обучителен семинар на тема: „Грижа за учителите – инвестиция в качеството на образованието“.

В общината беше проведена инициатива, насочена към подкрепа на здравето, енергията и устойчивостта на учителите и помощник-възпитателите. Основен акцент в семинара беше поставен върху здравословния начин на живот, поддържането на тонус и баланса в натовареното ежедневие на педагогическите специалисти.

Събитието премина при голям интерес и активност от страна на участниците, като акцент беше поставен върху връзката между личното благосъстояние и качеството на работа с децата, както и върху изграждането на устойчиви и приложими в ежедневието навици.

В рамките на семинара Биляна Йотовска сподели личен опит и практически насоки за:

* поддържане на енергия и тонус в динамично ежедневие;

* ролята на движението и активния начин на живот;

* грижата за себе си без чувство за вина;

* изграждането на малки ежедневни навици с дългосрочен положителен ефект.

Практическата част беше посветена на храненето като източник на енергия и основа за добро физическо и психо-емоционално състояние. Бяха обсъдени и често срещани предизвикателства в работната среда като ограничено време за хранене, динамичен график, натрупан стрес и умора.

Интерактивната дискусионна част даде възможност на участниците да споделят реални ситуации от ежедневието си, както и да обсъдят работещи решения и полезни практики.

Инициативата се утвърждава като добра практика, насочена към подкрепа на педагогическите специалисти и изграждане на по-здрава, мотивирана и устойчива образователна среда.

Семинарът премина под мотото:

„Грижата за теб е грижа за всички!“

с послание за повече внимание към физическото и психо-емоционалното благосъстояние на хората, които ежедневно полагат грижа и създават среда за развитието на децата.