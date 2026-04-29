Зала „Арена Самоков“ се изпълни с детски смях

Зала „Арена Самоков“ днес се изпълни с детски смях, спортен хъс и много емоции по време на състезанието „Бързи, смели, ловки“, организирано от Община Самоков съвместно с НУ „Станислав Доспевски“.

В надпреварата се включиха деца от детските градини и ученици от началните класове, които премериха сили в разнообразни щафетни игри. С ентусиазъм и отборен дух те демонстрираха бързина, ловкост и отлични умения за работа в екип.

Кметът инж. Джоргов, секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова и екипът на отдел „Образование и спорт“ също бяха част от събитието, като подкрепиха участниците и споделиха празничната атмосфера.

Инициативата насърчава активния начин на живот и възпитава у децата ценности като спортсменство, уважение и взаимопомощ.

Всички участници получиха заслужени аплодисменти и награди, а най-голямата победа бяха усмивките и желанието им отново да спортуват заедно.