Зала „Арена Самоков“ се изпълни с детски смях

29 април 2026, 19:26 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Зала „Арена Самоков“ днес се изпълни с детски смях, спортен хъс и много емоции по време на състезанието „Бързи, смели, ловки“, организирано от Община Самоков съвместно с НУ „Станислав Доспевски“.

В надпреварата се включиха деца от детските градини и ученици от началните класове, които премериха сили в разнообразни щафетни игри. С ентусиазъм и отборен дух те демонстрираха бързина, ловкост и отлични умения за работа в екип.

Кметът инж. Джоргов, секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова и екипът на отдел „Образование и спорт“ също бяха част от събитието, като подкрепиха участниците и споделиха празничната атмосфера.

Инициативата насърчава активния начин на живот и възпитава у децата ценности като спортсменство, уважение и взаимопомощ.

Всички участници получиха заслужени аплодисменти и награди, а най-голямата победа бяха усмивките и желанието им отново да спортуват заедно.

Антон Иванов Отговорен редактор
