Мечка е забелязана край София

Мечка е забелязана днес край София. За това съобщиха от Планинска Спасителна Служба - Отряд София.
"Няма място за паника, но днес планински спасител е забелязал мечка в близост до Симеоновския лифт до хижа Северина. Мястото е близо до резерват Бистришко бранище и е напълно нормално в гората там да има мечки", гласи съобщението.
От спасителната служба дадоха някои важни инструкции при среща с мечка:
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"Мечката няма никакво желание да се среща с вас и ако ви чуе, ще изчезне още преди да сте разбрали.
Движете се на групи или вдигайте шум, който се чува поне на 30м. Слушайте музика, пейте и т.н.
Ако не е предизвикана, мечката няма да ви нападне!
В случай на среща, се отдалечете бавно на заден ход с лице към мечката, като не я гледайте в очите".
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"Ако имате нужда от помощ, обадете са на телефон 112 и ще донесем тоалетна хартия", пошегуваха се от спасителната служба.