Община Самоков участва в световното изложение за професионалисти в туристическата индустрия

11 ноември 2025, 15:13 часа 270 прочитания 0 коментара
Община Самоков взе участие в най-голямото световно изложение за професионалисти в туристическата индустрия — World Travel Market (WTM), проведено от 4 до 6 ноември в Лондон. И тази година общината представи туристическите възможности на целия район на собствен деск в щанда на Министерството на туризма на Република България.

Министърът на туризма Мирослав Боршош поздрави представителите на общината за активното им участие и обсъди с тях приоритетите за развитие на Самоков като устойчива туристическа дестинация.

На изложението заместник-кметът Венета Галева и главният експерт по туризъм Ваня Вукова представиха Самоков и Боровец като дестинации, които успешно съчетават традиция, природа и съвременен туристически облик.

Община Самоков използва всяка възможност да представя своите природни и културни богатства пред света, а участието в толкова престижен форум като WTM London е още едно доказателство за устойчивото позициониране на Самоков и Боровец на международната туристическа карта.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
