12 август 2025, 10:07 часа 355 прочитания 0 коментара
Общината ще поддържа зеленината в София с рекорден бюджет

Столична община ще поддържа директно зеленината в дворовете на училища, детски градини, гробищни паркове и социални институции. "Това се случва за пръв път и означава редовно косене, поливане и поддръжка, без да се товари персоналът на тези места с несвойствена за тях дейност", заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация в социалната мрежа. Градоначалникът припомня, че тази година София разполага с рекорден бюджет за зелени площи – 51.5 млн. лв.

Какво предстои?

Кметът припомня за започналото обновяване на детски площадки в "Красно село", "Лозенец", "Младост" и "Сердика".

В "Младост 3" има изцяло нов парк със зона за събития, детска и спортна площадка, извършени са подобрения в парк "Гео Милев", работи и фонтанът в парк "Възраждане".

"Осигурихме и 6 млн. лв. външно финансиране, с които ще засадим нова растителност в най-уязвимите точки – "Младост 2", "Обеля 2" и по ключови булеварди в града. Сред проектите има и по-нестандартни като „мобилна горичка“ в Северния парк и вертикална градина на Първа градска болница", информира Терзиев.

Виолета Иванова
Зелени площи паркове училищен двор Васил Терзиев
