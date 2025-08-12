Общината ще поддържа зеленината в София с рекорден бюджет

Столична община ще поддържа директно зеленината в дворовете на училища, детски градини, гробищни паркове и социални институции. "Това се случва за пръв път и означава редовно косене, поливане и поддръжка, без да се товари персоналът на тези места с несвойствена за тях дейност", заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация в социалната мрежа. Градоначалникът припомня, че тази година София разполага с рекорден бюджет за зелени площи – 51.5 млн. лв.

ОЩЕ: Областният управител на София: Васил Терзиев да се яви лично в парк "Врана", а да не се крие зад посредници

Какво предстои?

Кметът припомня за започналото обновяване на детски площадки в "Красно село", "Лозенец", "Младост" и "Сердика".

В "Младост 3" има изцяло нов парк със зона за събития, детска и спортна площадка, извършени са подобрения в парк "Гео Милев", работи и фонтанът в парк "Възраждане".

ОЩЕ: Окончателно: Затвориха парк "Врана" (СНИМКИ)

"Осигурихме и 6 млн. лв. външно финансиране, с които ще засадим нова растителност в най-уязвимите точки – "Младост 2", "Обеля 2" и по ключови булеварди в града. Сред проектите има и по-нестандартни като „мобилна горичка“ в Северния парк и вертикална градина на Първа градска болница", информира Терзиев.

Преди дни стана ясно, че в близко време още 42 училища в София трябва да преминат към едносменен режим на обучение. По данни на Столичната община, в момента 110 училища вече работят на едносменен режим, 42 са преминали частично, а 23 все още функционират двусменно. ОЩЕ: 42 училища в София минават към едносменен режим