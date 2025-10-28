Общински съвет – Костинброд отличи Рами Киуан и треньорския му екип. Днес в Информационен център-Костинброд се проведоха заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Костинброд. Сред гостите на заседанията бяха най-проспериращия български боксьор, родом от град Костинброд - Рами Киуан и неговите треньори: Дойчин Цанов, Мохамед Насри и Стефан Михайлов.

През 2024 г. Рами Киуан става европейски шампион, а през лятото завършва 5 на олимпийските игри в Париж. На Световното първенство по бокс през 2025 г. в Ливърпул печели сребърен медал — най-доброто класиране за български боксьор от 2009 г. насам. Рами е считан за един от най-перспективните таланти на българския бокс, с амбицията да достигне олимпийски и световен връх.

След решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на община, г-н Трайко Младенов, четиримата бяха отличени с грамоти и парични награди за своите изключителни спортни постижения и приноса си към развитието на българския спорт.

Грамотите бяха връчени, както следва:

🏆 На Rami Kiwan – от д-р Атанас Тенев, председател на Общински съвет – Костинброд.

🏅 На Дойчин Цанов – от г-жа Даниела Станкова, председател на Комисията по бюджет, финанси и общинска собственост.

⚽ На Стефан Михайлов – от г-н Борислав Здравков, заместник-председател на Общински съвет и председател на Комисия по спорт и проблемите на младежта.

🤝 На Мохамед Насри – от г-жа Анелия Велева, заместник-председател на Общинския съвет – Костинброд и председател на Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм.

С признателност и гордост Община Костинброд поздравява Рами Киуан за неговите впечатляващи успехи на световната сцена, както и треньорите му – за професионализма, отдадеността и вдъхновението, с които изграждат бъдещите шампиони на България.