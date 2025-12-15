Още паркоместа за София – 9 паркинга до година и половина

Изграждането на девет нови паркинга на територията на града, които ще осигурят над 2 000 допълнителни места за паркиране в рамките на следващите 12-18 месеца планира Столична община. Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени.

ОЩЕ: 40 паркинга за 13 300 паркоместа: Предложение от "Спаси София" (КАРТА)

Паркингите са планирани в районите "Овча купел", "Илинден", "Надежда", "Сердика", "Подуяне", "Красно село" и "Младост", като в "Овча купел" са предвидени три обекта. Част от тях ще бъдат разположени в близост до метростанции и ще изпълняват функцията на буферни паркинги. Най-големият терен е в район "Илинден" и предвижда около 400 паркоместа.

В търсене на решение

Кметът на София Васил Терзиев заяви на брифинг, че общината е работила в последните месеци по систематичен подход за избор и оценка на терени, като са анализирани общо 269 имота по ясни и обективни критерии - собственост, градоустройствена готовност, наличие на археология, транспортна обезпеченост и реални нужди от паркиране.

"Това е първата стъпка от по-дългосрочна политика за решаване на проблема с паркирането в София. Целта ни не е отделни, откъслечни инициативи, а устойчив модел, който да позволява бърза реализация на повече паркинги през следващите години", каза той.

Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев каза, че София е сред градовете с най-висока моторизация в Европа, с над 750 автомобила на хиляда жители, което създава сериозен натиск върху градската среда. "Като първа фаза са избрани девет терена с изчистен правен статут, позволяващ бърза реализация", допълни Чаушев, цитиран от БТА.

ОЩЕ: ЦГМ да се лиши от 60% от приходите си в полза на София: Предложение

Чаушев допълни, че реализацията на паркингите е част от по-широк пакет от мерки за овладяване на автомобилния натиск в столицата. Зам.-кметът по транспорт заяви, че изграждането им ще бъде съобразено с околната среда и жилищната структура на районите, а целта е не просто увеличаване на броя на местата, а реално разтоварване на кварталите с най-сериозен недостиг на паркиране. Чаушев каза, че близостта до метростанции и основни транспортни коридори е ключов критерий, за да могат новите паркинги да насърчават комбинираното пътуване и използването на обществения транспорт.

Председателят на работната група за публично-частно партньорство и общински съветник Бойко Димитров обясни, че за по-големите обекти е избран концесионният модел, който дава по-голям контрол на общината върху условията на експлоатация и гарантира прозрачност. По думите на Димитров предстои внасяне на доклад в Столичния общински съвет за включване на деветте терена в плана за концесиите, след което ще бъдат изготвени финансово-икономически анализи и ще започнат процедурите.

Кметът Васил Терзиев каза, че терените остават общинска собственост и не се предвижда възможност за промяната ѝ. Част от проектите ще включват и допълнителни обществени функции, като зелени покриви или спортни съоръжения. Терзиев отбеляза, че това е само началото и се работи по още терени с цел паралелно развитие на паркирането и обществения транспорт, за да бъде подобрена трайно градската среда в София.