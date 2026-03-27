Откриване на мото сезон в София променя движението и градския транспорт

Заради събитията около началото на новия мото сезон, в София се въвеждат временни промени в организацията на движението. От Столичната община съобщиха, че ограниченията ще обхванат централни булеварди и района на кв. "Бояна" в дните 27 и 28 март.

Промени

Забранява се престоят и паркирането, както следва:

От 05:00 до 12:00 ч. на 28.03.2026 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, с изключение на тези, обслужващи мероприятието:

От 09:00 до 12:00 ч. на 28.03.2026 г. по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна“ и Националния исторически музей:

От 14:00 ч. на 27.03.2026 г. до 20:00 ч. на 28.03.2026 г., с изключение на автобусите от градския транспорт.

От 12:00 до 20:00 ч. на 28.03.2026 г. ограничението важи и за автобусите от обществения транспорт.

Забранява се влизането на пътни превозни средства:

От 13:00 до 16:30 ч. на 28.03.2026 г. по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин“ и пътен възел „Бояна“.

Промени в градския транспорт

От 12:00 до 20:00 ч. на 28.03.2026 г. „Център за градска мобилност“ променя частично маршрутите на автобусни линии № 63, № 111 и № 304.

Автобусна линия № 63 (в посока кв. Бояна):

От бул. „Бр. Бъкстон“ надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин“, надясно по ул. „Иваница Данчев“ и по маршрута си.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Закриват се спирки: с код 1464 „НИМ“, с код 0262 „Гробищен парк Бояна“, с код 1448 „Резиденция Бояна“

Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Младост“):

От бул. „Никола Петков“ надясно по ул. „Ал. С. Пушкин“, наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев“, надясно по Околовръстен път и по маршрута си.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Закриват се спирки: с код 0279 „Бул. Ал. Пушкин“, с код 1464 „НИМ“

Автобусна линия № 304 (в посока НИМ):

Движението ще се осъществява по бул. „България“ до автомобилния подлез при ул. „Българска легия“, надясно и обръщане на посоката през подлеза, след което обратно по бул. „България“ по маршрута двупосочно.

Разкрива се временна начална и крайна спирка в правия участък на западното локално платно на подлеза.

Закриват се спирки: двупосочна с кодове 0866 и 0868 „Кв. Манастирски ливади“, с код 2848 „Национална футболна база“, с код 1464 „НИМ“.