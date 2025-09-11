Войната в Украйна:

Отвориха зазидания заради казино вход на училище в София (СНИМКИ)

11 септември 2025, 18:55 часа 479 прочитания 0 коментара
Централният вход на столичното училище "Пейо Яворов", който беше зазидан преди повече от три години заради близко казино, вече е възстановен. Новината съобщи кметът на София Васил Терзиев, няколко месеца след като случаят предизвика публичен скандал.

Основният вход на училището беше затворен по настояване на районната администрация в "Подуяне". Причината – в закона е предвидена забрана за функциониране на хазартни обекти в радиус от 300 метра около учебни заведения. Оказва се, че на по-малко разстояние от входа е работело казино, чиито собственици са искали да разширят дейността си.

Вместо общината и Столичният общински съвет да защитят интересите на училището, законът на практика бе обърнат срещу него – след частно дарение от фирма, която, според проверка на "Дневник", е свързана със собствениците на хазартния обект. Още: Година след забраната за реклама на хазарт: Всеки си прави каквото иска, държавата си затваря очите

"На 15 септември децата ще влязат в училище през оригиналния, законен централен вход, който е част от проектната документация още от 1956 г. и никога не е трябвало да бъде премахван. Казусът, който дълго време предизвикваше възмущение, вече е решен на местно ниво. Сега топката е в държавата – институциите трябва да дадат отговор кой е позволил нарушението, има ли конфликт на интереси при дарителството и какво следва за лиценза на близката игрална зала, която отново попада в 300-метровата защитена зона около училище", коментира кметът Васил Терзиев. Още: Депутати предлагат пълна забрана на частния хазарт у нас

Случаят с "Пейо Яворов" е само един от примерите, в които общината е улеснявала хазартни оператори да заобикалят законовите ограничения – включително чрез преместване на "неудобни" пешеходни пътеки по големи булеварди.

Ивайло Анев
