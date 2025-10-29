Първата енергийна общност в София - на покрива на училище

Любопитно:

29 октомври 2025, 15:42 часа 391 прочитания 0 коментара
Първата енергийна общност в София ще бъде изградена върху покрива на 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" в столичния район "Витоша". Инициативата беше представена в сградата на Столична община и обединява общинската администрация, район "Витоша" и граждани и фирми, които ще участват в производството на чиста енергия от фотоволтаична централа.

Проектът е първият по рода си в столицата и цели да покаже как общности могат доброволно да участват в производството, разпределението и потреблението на енергия от възобновяеми източници, като същевременно подкрепят образователната инфраструктура.

Заместник-кметът на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева обясни, че тази фотоволтаична инсталация ще бъде реализирана чрез групово участие на граждани и фирми.

"Интересът е голям, което показва, че обществото вече е готово да участва активно в производството на чиста енергия", отбеляза Бобчева. По думите ѝ системата ще има мощност около 75 киловата, като близо 40% от произведената енергия ще се използва за нуждите на училището. "Тази инвестиция е дългосрочна и може да служи като модел за други общински обекти", допълни тя, цитирана от БТА.

Представителят на Софийската енергийна агенция "Софена" Здравко Георгиев подчерта, че енергийните общности се основават на принципите на доброволно и открито участие, като се управляват от своите членове и осигуряват екологични, икономически и социални ползи за местните общности. Той обясни, че проектът включва и социален елемент – подкрепа на образователната инфраструктура и възможност за използване на фотоволтаичната система в учебния процес.

Според представената информация инсталираната мощност ще бъде 117,39 kWp, а общата инвестиция възлиза на около 90 000 лева с ДДС. Очакваната инвестиционна надбавка е 51% за период от десет години при фиксирана цена за продажба на електроенергия от 23 стотинки за kWh с ДДС.

Енергийната общност "София" е първата подобна инициатива на територията на столицата и се очаква да постави основите за създаване на още подобни проекти в общински обекти.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
училище фотоволтаична инсталация Надежда Бобчева енергийна общност информация 2025
