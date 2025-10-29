Първата енергийна общност в София - на покрива на училище

Първата енергийна общност в София ще бъде изградена върху покрива на 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" в столичния район "Витоша". Инициативата беше представена в сградата на Столична община и обединява общинската администрация, район "Витоша" и граждани и фирми, които ще участват в производството на чиста енергия от фотоволтаична централа.

ОЩЕ: Как да спестиш пари от сметката за ток и какви са опциите за финансиране на енергийна общност у нас?

Проектът е първият по рода си в столицата и цели да покаже как общности могат доброволно да участват в производството, разпределението и потреблението на енергия от възобновяеми източници, като същевременно подкрепят образователната инфраструктура.

Заместник-кметът на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева обясни, че тази фотоволтаична инсталация ще бъде реализирана чрез групово участие на граждани и фирми.

"Интересът е голям, което показва, че обществото вече е готово да участва активно в производството на чиста енергия", отбеляза Бобчева. По думите ѝ системата ще има мощност около 75 киловата, като близо 40% от произведената енергия ще се използва за нуждите на училището. "Тази инвестиция е дългосрочна и може да служи като модел за други общински обекти", допълни тя, цитирана от БТА.

ОЩЕ: Звучите модерно, но заблуждавате: "Грийнпийс" изнесе урок на кабинета какво е енергийна общност

Представителят на Софийската енергийна агенция "Софена" Здравко Георгиев подчерта, че енергийните общности се основават на принципите на доброволно и открито участие, като се управляват от своите членове и осигуряват екологични, икономически и социални ползи за местните общности. Той обясни, че проектът включва и социален елемент – подкрепа на образователната инфраструктура и възможност за използване на фотоволтаичната система в учебния процес.

Според представената информация инсталираната мощност ще бъде 117,39 kWp, а общата инвестиция възлиза на около 90 000 лева с ДДС. Очакваната инвестиционна надбавка е 51% за период от десет години при фиксирана цена за продажба на електроенергия от 23 стотинки за kWh с ДДС.

Енергийната общност "София" е първата подобна инициатива на територията на столицата и се очаква да постави основите за създаване на още подобни проекти в общински обекти.