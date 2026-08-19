Ремонтът на главен път на Самоков навлиза в заключителна фаза

Ремонтът на пътя през Горни и Долни Окол навлиза в заключителна фаза. Ремонтът на над 10-километровия път през Горни и Долни Окол, един от най-мащабните инфраструктурни проекти на община Самоков, продължава по график и вече навлиза в заключителния си етап. Днес на място кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и заместник-кметът инж. Петър Костов проведоха поредна оперативна среща с фирмата-изпълнител и строителния надзор. Обсъдени бяха текущото състояние на обекта, оставащите дейности и необходимите действия преди окончателното му завършване.

Към момента цялото над 10-километрово трасе е асфалтирано. Изграждат се отводнителните съоръжения и бордюрите, а голяма част от тротоарите вече са завършени. Продължава работата по оставащите тротоарни участъци и монтажът на предпазните мантинели.

Сред предстоящите дейности е и полагането на хоризонталната пътна маркировка, с което ще бъдат финализирани основните елементи по трасето.

Общинското ръководство продължава да следи стриктно качеството на изпълнение и спазването на проектните изисквания до окончателното приключване на обекта.

След завършването на всички дейности един от най-значимите инфраструктурни проекти за община Самоков ще осигури изцяло обновена пътна връзка, по-висока безопасност и по-добри условия за придвижване на жителите и всички, които използват трасето.