С филма „Защото обичам лошото време“ започна третото гостуване на „София Филм Фест“ в Самоков

С българския филм „Защото обичам лошото време“ започна третото гостуване на „София Филм Фест“ в Самоков. Кино вечерите бяха открити от заместник-кмета на Община Самоков, Станимира Давидова, която приветства публиката и подчерта, че и тази година програмата е подготвена така, че всеки член на семейството да намери нещо за себе си. „Всичко българско и родно има своето място в Самоков. Радвам се, че отново можем да бъдем заедно под открито небе, с хубав филм и споделено преживяване. Вярвам, че сме подготвили по нещо за всеки – за малки и големи, за любителите на българското кино и за тези, които обичат да откриват нови истории“, каза заместник-кметът.

Специален гост на първата вечер беше сценаристът и режисьор Яна Лекарска, която представи своя пълнометражен дебют „Защото обичам лошото време“ пред самоковската публика.

Киното под звездите продължава и утре вечер, 18 август от 21:00 ч., с „Потоп“ на латвийския режисьор Гинтс Зилбалодис, носител на „Оскар“ за най-добър анимационен филм.

На 19 август от 21:00 ч. е последната прожекция – „Как се научих да летя“ на Радивое Андрич.

Сцената в Туристическата градина

Вход свободен

Кино, лятна вечер и Самоков – какво повече ни трябва?