Самоков е домакин на международен турнир по художествена и естетическа гимнастика. Спортен комплекс „СамЕлион“ се превърна в арена на грация, синхрон и спортен дух с откриването на Първия съвместен международен турнир „Златните момичета – вчера, днес и завинаги“ и Купа „СамЕлион“.

Събитието за първи път обединява в един форум художествената и естетическата групова гимнастика – единство между красотата и хармонията на движението. В надпреварата участват над 300 състезателки от осем държави – България, Испания, Обединените арабски емирства, Кувейт, Италия, Великобритания, Сърбия и Украйна.

Организатори на турнира са световната шампионка Камелия Дунавска, клуб „КИС Дунавска“, Българската федерация по естетическа групова гимнастика и Българската федерация по художествена гимнастика.

Сред официалните гости на откриването бяха Илиана Раева – председател на Българската федерация по художествена гимнастика, инж. Петър Георгиев – изпълнителен директор на спортен комплекс „СамЕлион“, и Даниела Трохарова – началник отдел „Култура, образование, спорт, младежки дейности и туризъм“ при Община Самоков. Г-жа Раева изрази своето възхищение от модерната спортна база и подчерта, че Самоков има потенциал да бъде домакин на редица национални и международни състезания, а организаторите благодариха на всички, допринесли за успешното реализиране на този престижен турнир.

Самоков за пореден път доказа, че е град на таланта, гостоприемството и големите спортни традиции!