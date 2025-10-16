Самоков има шанс – твоя глас решава бъдещето! Община Самоков, заедно със Столична община, община Сливница и Фондация „Здраве и социално развитие“, са обединени във водещо партньорство по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в Югозападния регион.Финансирането няма да се разпредели по равно – средствата ще отидат към проектите, които получат най-сериозната подкрепа от хората!

А това означава само едно – ти решаваш кое е важно за Самоков.

До 27 октомври можеш да попълниш анкетата и да подкрепиш идеите, които ще направят нашия град по-силен, по-зелен и по-сигурен.

Проектите на Община Самоков включват:

Модерна болница – модерно здравеопазване

Инвестиции в ново, високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, включително закупуване на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) за МБАЛ – Самоков.

Защото достъпът до навременна диагностика и съвременна апаратура спасява животи – тук, у дома.

Образование с традиция и бъдеще

Ремонт и обновяване на първото общинско училище – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гордостта на Самоков и символ на просветата.

Изграждане на нова детска градина в с. Говедарци – уютна, енергийно ефективна и модерна среда за най-малките жители на общината.

Възстановяване на праговете на река Искър – сигурност и грижа за природата

Проектът предвижда възстановяване и укрепване на коритото на реката чрез екологосъобразни инженерни решения.

За да пазим Самоков от наводнения и да опазим Искъра – живата връзка между нашия град и природата.

Грижа и достоен живот за хората в нужда – нова социална услуга в с. Райово

Изграждане на резидентна услуга за пълнолетни лица с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи.

Защото истинската сила на едно общество е в начина, по който се грижи за своите най-уязвими членове.

По-чист и устойчив Самоков

Модернизиране на системата за събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци – крачка към по-зелено и отговорно бъдеще.

Интеграция и подкрепа за децата и семействата

Партньорите ни – Столична община, община Сливница и Фондация „Здраве и социално развитие“, ще работят по инициативи за образователна интеграция, превенция на ранното отпадане от училище и подкрепа за уязвими групи.

Защото всяко дете заслужава шанс за развитие и равен старт.

До 27 октомври!

Попълни анкетата, подкрепи Самоков и покажи, че вярваш в промяната, която идва от хората! Сподели, гласувай, мотивирай приятелите си – защото всеки глас носи развитие!