Самоков има шанс – твоя глас решава бъдещето! Община Самоков, заедно със Столична община, община Сливница и Фондация „Здраве и социално развитие“, са обединени във водещо партньорство по Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в Югозападния регион.Финансирането няма да се разпредели по равно – средствата ще отидат към проектите, които получат най-сериозната подкрепа от хората!
А това означава само едно – ти решаваш кое е важно за Самоков.
До 27 октомври можеш да попълниш анкетата и да подкрепиш идеите, които ще направят нашия град по-силен, по-зелен и по-сигурен.
Проектите на Община Самоков включват:
Модерна болница – модерно здравеопазване
Инвестиции в ново, високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, включително закупуване на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) за МБАЛ – Самоков.
Защото достъпът до навременна диагностика и съвременна апаратура спасява животи – тук, у дома.
Образование с традиция и бъдеще
Ремонт и обновяване на първото общинско училище – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гордостта на Самоков и символ на просветата.
Изграждане на нова детска градина в с. Говедарци – уютна, енергийно ефективна и модерна среда за най-малките жители на общината.
Възстановяване на праговете на река Искър – сигурност и грижа за природата
Проектът предвижда възстановяване и укрепване на коритото на реката чрез екологосъобразни инженерни решения.
За да пазим Самоков от наводнения и да опазим Искъра – живата връзка между нашия град и природата.
Грижа и достоен живот за хората в нужда – нова социална услуга в с. Райово
Изграждане на резидентна услуга за пълнолетни лица с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи.
Защото истинската сила на едно общество е в начина, по който се грижи за своите най-уязвими членове.
По-чист и устойчив Самоков
Модернизиране на системата за събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци – крачка към по-зелено и отговорно бъдеще.
Интеграция и подкрепа за децата и семействата
Партньорите ни – Столична община, община Сливница и Фондация „Здраве и социално развитие“, ще работят по инициативи за образователна интеграция, превенция на ранното отпадане от училище и подкрепа за уязвими групи.
Защото всяко дете заслужава шанс за развитие и равен старт.
До 27 октомври!
Попълни анкетата, подкрепи Самоков и покажи, че вярваш в промяната, която идва от хората! Сподели, гласувай, мотивирай приятелите си – защото всеки глас носи развитие!