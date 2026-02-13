Самоков участва в туристическото изложение „Ваканция & СПА Експо 2026“, което се провежда от 12 до 14 февруари в Интер Експо Център – София. Общината е представена от ресорния заместник-кмет Венета Галева и главния експерт „Туризъм и туристически дейности“ Иванка Вукова.

Официалното откриване на изложението бе уважено от министъра на туризма Мирослав Боршош, което подчертава значимостта на форума като водеща платформа за развитие и популяризиране на туристическия сектор в страната. Министър Боршош посети и щанда на Община Самоков.

Щандът ни е с обновена визия, съобразена с актуалните тенденции в туристическия сектор. Целта е да се популяризира богатият и разнообразен туристически потенциал на дестинацията и да се затвърдят позициите на Самоков като привлекателно място за туризъм през всички сезони. На щанда на общината се представят възможностите за туризъм в региона – места за настаняване, туристически продукти, атракции, маршрути, събития, както и цялостният туристически облик на Дестинация Самоков. Специален акцент тази година е поставен върху 130-годишнината на курорта Боровец.

Община Самоков последователно работи за активното си присъствие на престижни туристически изложения, като традиционно е част от националния щанд на Министерството на туризма на международни форуми в Берлин, Лондон и Букурещ. През 2026 г. възобновяваме участието си и в едно от най-големите туристически изложения в България – „Ваканция & СПА Експо“, за да представим Дестинация Самоков като място, където всичко за пълноценна почивка и преживяване е събрано на едно място.