"Шоу-парад на домашни любимци" се проведе в Елин Пелин

„Шоу-парад на домашни любимци“ се проведе на 7 юни 2026 г. в Градския парк като част от програмата на ШОПСКИ ПРАЗНИК 2026 – „Децата и традициите“. Сред участниците и тази година имаше кучета, котки, зайче, декоративно прасенце и питони, които впечатлиха журито и публиката със своя чар, красота и умения.

ЕТО И НАГРАДЕНИТЕ:

Любимец на публиката стана декоративното прасенце Мръвка, порода „Хавайско мини“, със стопани Георги и Йоан.

I място – кучето Мургаш, порода „Ваймаранер“, със стопанин Калин

II място – котката Туфа, порода „Британска късокосместа“, със стопанин Никол

III място – кучето Арес, порода „Кавказка овчарка“, със стопанин Йордан

Специални медали за участници в различни категории:

• „Като две капки вода – Стопанин и Любимец“ – заека Джиджи, порода „Лъвска глава“, със стопанин Даниела

• „Моят екзотичен домашен любимец“ – питоните Пешо и Спаска, със стопани Митко и Вики

• „Най-талантлив домашен любимец“ – кучето Карина, порода „Йоркширски териер“, със стопанин Симона

• „Най-красив домашен любимец“ – кучето Тими, порода „Мини шпиц“, със стопанин Георги

• „Най-игрив домашен любимец“ – кучето Бенджи, порода „Микс“, със стопанин Мария

• „Най-рошав домашен любимец“ – кучето Чочко, порода „Португалско водно куче“, със стопанин Кари

• „Най-модерен домашен любимец“ – кучетата Скай, Чарли и Дара, порода „Йоркширски териер“, със стопанин Карина-Валентина

Бяха наградени и участници с грамоти за отлично представяне в „Шоу-парад на домашни любимци“.

Всички участници получиха храни и лакомства за своите любимци, осигурени от ЕТ „Здравец 95“ със зоомагазини в град Елин Пелин и село Елин Пелин, фирма „ВИП Зоо“ – магазин „Зоо и приятели“ и Груминг салон Нинси.

Благодарим на всички участници и техните стопани, които превърнаха събитието в още един красив и усмихнат момент от Шопски празник 2026.