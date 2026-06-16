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След ареста за лихварство: ВАС отстрани Антон Бранков от СОС

16 юни 2026, 11:42 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След ареста за лихварство: ВАС отстрани Антон Бранков от СОС

Върховният административен съд (ВАС) сложи край на един от най-оспорваните казуси в Столичния общински съвет (СОС) през последните месеци. С окончателно решение висшите магистрати потвърдиха, че отстраняването на Иван Алексиев от състава на съвета е било незаконно, като по този начин възстановиха правомощията му и сложиха край на мандата на Антон Бранков. "Рокадата променя разпределението на силите в градския парламент. Дали ще има нова група в СОС? Предстои да видим", написа в профила си във Facebook общинският съветник  от ПП-ДБ Симеон Ставрев

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Как се стигна до обрата?

Съдебното решение се базира на доказани тежки процедурни нарушения при приемането на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК-София) от 15 декември 2025 г. Разследването и съдебното производство са разкрили смущаващи детайли около начина, по който ОИК са прекратили мандата на Алексиев.

Документална манипулация: В протокола от заседанието е отразено „квалифицирано мнозинство“ от 24 гласа „за“ и 11 „против“ (при 35 присъстващи). Съдът обаче доказа, че гласът на един от членовете е отчетен погрешно, а задължителното поименно гласуване изобщо не се е състояло – вместо това решенията са вземани чрез „колективно вдигане на ръце“.

Правната логика за „несъвместимостта“: Ключовият спор се въртеше около чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. ОИК твърдеше, че Алексиев е в несъвместимост, тъй като е бил обявен за народен представител в 49-ото НС. ВАС обаче цитира Конституцията и Решение № 8/1993 г. на Конституционния съд: депутатско правоотношение не възниква без полагане на клетва. Тъй като Алексиев изрично е отказал клетвата, той никога не е заемал две длъжности едновременно.

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Връщането на Иван Алексиев идва на фона на скандалния престой на Антон Бранков в СОС. Още в деня на встъпването си в длъжност, Бранков подкрепи силно спорна сделка за четири общински имота в район „Изгрев“ с обща площ над 2100 кв. м. Сделката беше определена от мнозина като неизгодна: имоти с начална оценка 3,6 млн. евро бяха заменени срещу административна сграда на стойност едва 2 млн. евро.

Само две седмици след този вот, името на Бранков отново влезе в новините, но този път в криминалната хроника. Той бе задържан при мащабна специализирана акция на ГДБОП, насочена срещу фирми за бързи кредити.

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ВАС СОС Иван Алексиев Симеон Ставрев Антон Бранков
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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