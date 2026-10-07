Управляващите блокираха изслушване на Радев за атакуваните кораби в Черно море

Парламентарната група на "Прогресивна България" блокира предложение на опозицията за изслушване в Народното събрание за атаките срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Предложението на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев беше парламентът да изслуша утре премиера Румен Радев, председателя на ДАНС, директорите на Служба "Военно разузнаване" и Държавна агенция "Разузнаване", както и министрите на отбраната, транспорта и външните работи. Още: Започна КСНС за атаките в Черно море: Какви са нагласите? (ВИДЕО)

Какво са знаели българските служби?

Мирчев настоя компетентните институции да предоставят информацията, с която са разполагали преди атаките срещу корабите. В предложението беше включено и изясняване на хронологията около установяването на нападенията, както и действията, предприети от българската държава.

Предложението обаче беше отхвърлено със 117 гласа "против" - всички от "Прогресивна България". Депутатите от всички останали парламентарни групи гласуваха "за", но подкрепата им не беше достатъчна.

Мирчев: Това е ескалация

По време на процедурата по прегласуване Мирчев остро разкритикува управляващите за отказа им да подкрепят изслушването.

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"Колеги от "Прогресивна България", дълбока изненада, че някой се притеснява в Народното събрание да бъдат изслушани премиерът, министърът на отбраната, шефовете на службите. Какво трябва да се случи, че да разберат българските народни представители, че тогава, когато търговски кораби са атакувани в изключителната икономическа зона в Черно море, обществото трябва да знае какво се случва. Това е ескалация, има потопен кораб, има загинали хора", заяви той.

Мирчев акцентира и върху факта, че българските власти все още не са посочили чии са дроновете, използвани при атаките. По думите му това се случва на фона на информацията от украинския президент Володимир Зеленски, че Киев е уведомил българските служби за случилото се още вчера, както и на твърденията, че атаката е руска.

"Днес министърът на отбраната на въпрос чии са дроновете отговорил 50 на 50. Ами то може 50 на 50 армията на Мадагаскар да е ударила корабите", добави Мирчев.

Второ гласуване, същият резултат

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Въпреки настояването на опозицията предложението беше подложено на повторно гласуване. И при него депутатите от "Прогресивна България" не го подкрепиха.

При второто гласуване обаче един депутат от управляващото мнозинство се въздържа, вместо да гласува "против".