Връзката с родния град остава специална, независимо колко далеч те отвежда професионалният път. Секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова се срещна с Дакота Дичева в тренировъчната зала на Спортно училище „Никола Велчев“. Спортистката беше посрещната от директора на училището Илиян Георгиев, председателят на СК по борба Николай Кашинов, треньори и ученици, които имаха възможност да се срещнат лично с нея и да разговарят в непринудена и приятелска атмосфера.

Дакота сподели колко много обича да се връща в Самоков, разказа за любимите си неща и за специалното място, което градът заема в сърцето ѝ. Тя изрази благодарността си към Спортно училище „Никола Велчев“ за предоставената възможност да използва тренировъчната зала и да се подготвя в родния си град.

От името на Община Самоков Станислава Цветкова подари на Дакота плакет с герба на общината и картина с традиционна самоковска шевица. Символичен жест, който да ѝ напомня за нейните корени, родното място и града, от който е започнал нейният път. На срещата присъства и началникът на спортния отдел към Община Самоков Даниела Трохарова.

Пожелаваме на Дакота здраве, вдъхновение и още много успехи в спортната кариера! Нека продължава да покорява нови върхове и да носи със себе си частица от Самоков, където и да я отведе пътят ѝ.