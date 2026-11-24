С вяра, обич и почит към християнските ценности жителите на село Петърч отбелязаха един от най-светлите православни празници – Въведение Богородично!

На 21 ноември 2026 г. препълнената зала на НЧ „Нов живот – 1919“, село Петърч, събра десетки семейства, деца, родители и гости на празничен концерт, посветен на Деня на християнското семейство и православната младеж.

Празникът, който е сред дванадесетте големи християнски празника, чествани от Българската православна църква, се превърна в истински символ на единството, духовността и приемствеността между поколенията.

На този ден православните християни възпоменават въвеждането на тригодишната Света Дева Мария в Йерусалимския храм, където тя била посветена на Бога от своите праведни родители – свети Йоаким и света Анна.

Според църковното предание малката Мария била поставена на първото стъпало на храма и за почуда на всички, без ничия помощ, сама изкачила петнадесетте стъпала, достигайки до най-горното. Там била посрещната и благословена от първосвещеник Захария – бащата на свети Йоан Кръстител.

Светата Дева останала да живее в храма, където се подготвяла за великото служение, за което била избрана – да стане майка на Спасителя Иисус Христос.

Неслучайно Църквата е отредила този ден и за празник на християнското семейство и православната младеж. Семейното посещение на храма символизира въвеждането на малката Мария в Божия дом и напомня за духовната отговорност на родителите към техните деца.

Защото именно семейството е първото и най-важно училище по любов, доброта, уважение, вяра и човечност. То е мястото, където се изграждат ценностите, които ни съпътстват през целия живот, и където се предават християнските добродетели, съхранили българския род през вековете.

Празничната програма събра на една сцена различни поколения, обединени от любовта към българските традиции и християнските ценности.

Със своите прекрасни изпълнения най-малките участници – възпитаниците на ДГ „Виолина“, село Петърч, учениците от ОУ „Отец Паисий“, село Петърч, и танцьорите от ТС „Релакс“ при НЧ „Нов живот – 1919“, подариха на публиката незабравими емоции, искрени усмивки и много топлина.

Всяко изпълнение носеше своето послание за обичта към семейството, уважението към родителите, силата на вярата и красотата на българските обичаи.

Водеща на празничния концерт бе Марина Бонева – носителка на титлата „Мисис България Европа 2026“, която с присъствието си допринесе за тържествената атмосфера на събитието.

Специален гост на празника бе обичаният български народен певец Илия Луков, чиито изпълнения развълнуваха присъстващите и изпълниха читалищната зала с български дух и родолюбие.

Празничното събитие уважиха:

Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, г-н Симеон Славчев, г-жа Анна Александрова – председател на НЧ „Нов живот – 1919“, село Петърч, г-жа Силвия Миланова – секретар на НЧ „Нов живот – 1919“, село Петърч, отец Желязко Симонов и отец Георги Михнев – духовни водачи, г-жа Милена Костадинова – директор на ОУ „Отец Паисий“, село Петърч, г-жа Цветелина Борисова – директор на ДГ „Радост“, град Костинброд, г-жа Евелина Арсова – директор на ДГ „Виолина“, село Петърч, г-жа Бистра Боянова – началник на отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“ при Община Костинброд и Рами Киуан – европейски и световен вицешампион по бокс.

Сред присъстващите бяха още общински съветници, читалищни дейци, педагогически специалисти, служители на Общинска администрация – Костинброд, родители, жители и гости на село Петърч.

Преди началото на празничния концерт отец Желязко Симонов отправи своето духовно послание към присъстващите.

В своето обръщение той подчерта значението на християнското семейство като основа на духовното и нравственото възпитание на всяко дете. Акцентира върху необходимостта децата да растат обградени от любов, грижа и подкрепа, за да изградят ценности, основани на вярата, добротата и уважението към ближния.

Особено внимание отец Желязко отдели на ролята на майката като даряваща живот, любов и нежност, и на бащата като опора, закрилник и стожер на семейството.

В духовното си послание той припомни, че най-голямото богатство на всеки дом не са материалните придобивки, а разбирателството, взаимната подкрепа и любовта между неговите членове. Именно тези добродетели изграждат здравото семейство и създават основата, върху която израстват достойни и отговорни поколения. След отец Желязко и отец Георги поздрави всички християни с празника.

С приветствие към присъстващите се обърна и кметът на село Петърч – г-н Борислав Борисов, който подчерта значението на единството и сплотеността на местната общност.

„Днес сме се събрали, за да почетем един от най-светлите християнски празници – Деня на християнското семейство. Празник, който ни напомня колко важно е да бъдем заедно, да се подкрепяме и да пазим ценностите, които са ни завещали нашите родители и предци.

Винаги съм вярвал, че силата на едно населено място е в неговите хора. Когато сме единни, когато си помагаме и работим заедно, можем да постигнем много повече. Именно това е и моята основна цел – да бъдем сплотена общност, в която всяко семейство се чувства част от едно голямо цяло.

За четвърта поредна година се събираме на този празничен концерт и искрено се надявам той да се утвърди като една красива традиция за село Петърч. Защото нашите деца се учат от примера, който им даваме днес. Пожелавам на всяко семейство здраве, разбирателство, обич и Божия благословия!“

Приветствено слово отправи и кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, който постави силен акцент върху съхраняването на православната вяра, традиционните семейни ценности и българската идентичност.

„Денят на християнското семейство е празник, който ни връща към най-важното в човешкия живот – семейството, вярата и ценностите, които ни обединяват като народ.

Вярата не е просто част от нашата история. Тя е основата, върху която градим настоящето си, и духовният ориентир, който трябва да предадем на нашите деца.

Затова днес искам ясно и отговорно да заявя, че докато имаме доверието и възможността да работим за развитието на община Костинброд, ние ще продължим да отстояваме християнските и православните ценности, които са в основата на нашето общество.

Община Костинброд ще продължи да бъде община, която пази своите традиции, уважава православната вяра и подкрепя традиционното християнско семейство – с майката и бащата като основа на възпитанието и израстването на децата.“

Кулминацията на празничния концерт бе поставена от Илия Луков, който изпълни една от най-обичаните български песни – „Хубава си, моя горо“.

Силното и емоционално изпълнение на песента, превърнала се в символ на любовта към родината, развълнува публиката и постави запомнящ се финал на празничната вечер.

Празникът в село Петърч доказа, че когато традициите се пазят, вярата се предава, а поколенията се събират заедно, християнските ценности продължават да живеят!

Нека във всеки български дом има здраве, любов, разбирателство и благословение! Нека децата ни растат с уважение към своите родители, с вяра в доброто и с гордост от своите корени!

Защото силното семейство изгражда силна общност, а силните общности съхраняват България!