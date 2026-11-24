Над 100 семейства от община Самоков тази година празнуват 50 години съвместен житейски път - половин век, изпълнен с любов, споделени радости и трудности, взаимна подкрепа и безброй семейни спомени.

По традиция, в дните около Деня на християнското семейство, Община Самоков организира тържество в чест на двойките, които отбелязват своята златна сватба. Днес кметът на общината инж. Ангел Джоргов и секретарят Станислава Цветкова посрещнаха присъстващите семейства и ги поздравиха по повод значимия юбилей. На двойките бяха връчени възпоменателни плакети в знак на уважение и признателност към техния дългогодишен семеен път.

В своето обръщение кметът сподели, че това е едно от събитията, които приема особено лично, тъй като е сред първите, на които е присъствал след встъпването си в длъжност. Той подчерта, че и три години по-късно очаква тази среща със същото вълнение и искрена радост.

„Петдесет години заедно са много повече от юбилей. Зад тях стоят цял един живот, споделени радости и трудности, компромиси, прошка, подкрепа, деца, внуци и безброй спомени. Вие сте пример за ценностите, които трябва да съхраняваме и предаваме на следващите поколения - любов, уважение, разбирателство и грижа“, посочи инж. Ангел Джоргов. Той пожела на семействата здраве, спокойствие и още много щастливи години заедно.

Празникът беше уважен и от Негово високоблагоговейнство отец Михаил, който отправи благопожелания и благослови семействата.

Честита златна сватба на всички семейства! Нека любовта и разбирателството продължават да бъдат основа на вашия общ път!