10 октомври 2025, 09:33 часа 223 прочитания 0 коментара
Безплатни апартаменти за евакуираните от кв. “Хаджи Димитър“

Областната управа на София е предоставила няколко държавни апартамента за безвъзмездно ползване на евакуираните в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Това написа във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов, цитиран от БТА.

Вече има семейство, което получи своя нов дом, посочи той.

Той е поканил всички засегнати в Областната администрация, за да ги изслуша лично и да потърсят решение заедно. Семействата споделиха тревогите си - разочарованието от липсата на навременна подкрепа, усещането, че са били пренебрегнати, и убеждението, че трагичната ситуация е можела да бъде предотвратена, ако някой беше проявил грижа навреме, добави областният управител.

Арсов посочи още, че хората, които са избрали да служат на София, имат едно общо задължение - да вложат знанието, експертизата, опита и усилията си, за да направят града по-добър, по-сигурен и по-проспериращ.

В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок  2 в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата. Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните в квартал „Хаджи Димитър“ в София  заради жалба за принудително извеждане от жилищния блок на 24 семейства.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
