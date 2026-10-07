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МЗ: Няма официална информация от Хърватия и Северна Македония за БЦЖ ваксината

07 октомври 2026, 14:06 часа 586 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
МЗ: Няма официална информация от Хърватия и Северна Македония за БЦЖ ваксината

В Министерството на здравеопазването, "Бул Био – Национален център по заразни и паразитни болести" ЕАД и Изпълнителната агенция по лекарствата не е постъпвала официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония във връзка с българската БЦЖ ваксина. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг в Министерския съвет. По думите ѝ в "Бул Био" е извършена проверка по четири сигнала от Хърватия, но те не са потвърдени.

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Ивкова уточни, че информацията за случая е налична единствено в публикации в интернет страниците на хърватските институции. "Направили сме проверка в "Бул Био" – става въпрос за съмнения за четири случая, които не са потвърдени", каза министърът.

По-рано днес Министерството на здравеопазването съобщи, че по четирите сигнала в Хърватия данните не доказват проблем с качеството на ваксината. В два от тях е записано, че е поставена доза 0,5 мл, която е десет пъти по-висока от предписаната в продуктовата информация. При третия сигнал впоследствие е отхвърлена връзката с ваксината. Четвъртият случай се отнася до ваксинация през 2024 г., като при изследване на костна тъкан е установено наличие на Mycobacterium bovis BCG.

Според информацията на "Бул Био" четирите сигнала са регистрирани през 2026 г., три от тях се отнасят до ваксинации през 2024 г., а четвъртият – до ваксинация през 2023 г. Производителят е започнал разследване по случаите.

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ОЩЕ: Хърватия и Македония спряха прилагането на българска БЦЖ ваксина

На 6 октомври Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия временно спря разпространението и употребата на българската БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството. По-късно същия ден Северна Македония също временно преустанови имунизацията с БЦЖ ваксината, докато бъдат получени пълни данни за използваните партиди, качеството им и евентуалната им връзка с нежелани реакции.

От "Бул Био" казаха, че ваксината се използва и в други държави от ЕС, а проверката в европейската база данни за нежелани лекарствени реакции не е установила други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта.

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ваксина Хърватия БЦЖ Република Северна Македония Катя Ивкова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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