МВР за бомбените заплахи: Имейлите идват от компрометирани пощи в чужбина

Българските служби са в контакт с чужди си колеги. Установени са IP адресите, от които досега са получавани заплахите. Това казаха за Actualno.com от МВР относно заплахите за поставени взривни устройства, изпратени на електронните поми на различни институции, училища и детски градини с страната. ОЩЕ: Нова вълна от заплахи: Имейли с предупреждения за бомби и взети заложници затварят училища и градини

Сигналите, които се получават, се проверяват и установяват по същия ред. Мейлите идват от компрометирани електронни пощи от чужбина, не от територията на България. Миналата седмица фалшивите имейли са били изпратени от адреси, базирани в държава от Латинска Америка, докато новата вълна от тази седмица е от сървъри в страна от Европа.

Припомняме, че вече трети ден сигнали за поставени бомби бяха получени в различни училища, детски градини и институции в цялата страна. Днес са се получи поредните мейли, като в тях този път е написано, че има „взети двама заложници“. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства.