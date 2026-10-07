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От полунощ до сутринта: Осем земетресения разлюляха Гърция

07 октомври 2026, 13:54 часа 849 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
От полунощ до сутринта: Осем земетресения разлюляха Гърция

Осем земетресения с магнитуд от 2,4 до 4,1 бяха регистрирани край гръцкия остров Касос между полунощ и 10:27 ч. сутринта в сряда, предаде гръцкото издание Kathimerini. Най-силното земетресение, с магнитуд 4,1, е било регистрирано в 2:43 ч. сутринта, с епицентър на 29 километра западно от Касос. Земетресение с магнитуд 3,9 е последвало седем минути по-късно, на 35 километра западно от острова.

След това бяха регистрирани четири по-слаби труса, вариращи от 2,4 до 2,7 по скалата на Рихтер. Последният, с магнитуд 3,2, се е случил в 10:27 ч. сутринта, на 22 километра западно-югозападно от Касос.

Последното земетресение в Гърция

На 2 октомври земетресение с магнитуд 4,1 разтърси северозападната част на Пелопонес, близо до град Патра. Нямаше данни за ранени или нанесени щети.

Две земетресения от над четвърта степен имаше и в края на септември на гръцкия остров Евбея. 

През юли пък земетресение с предварителен магнитуд 3,8 разтърси северната монашеска общност на планината Атон.

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Гърция се намира в един от най-сеизмично активните райони в света и ежедневно се регистрират десетки земетресения, повечето от които дори не се усещат. Тежките щети и смъртните случаи са редки. През септември 1999 г. земетресение с магнитуд 5,9 в северозападните покрайнини на Атина отне живота на 143 души, припомня гръцкият вестник. ОЩЕ: Земетресение разлюля Гърция

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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