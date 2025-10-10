Войната в Украйна:

Деница Сачева пак стана основно информационно оръжие на ГЕРБ: За Терзиев и боклука в София

Това е поредната криза, не е първата криза – така едно от остриетата на ГЕРБ Деница Сачева, която атакува кмета на София Васил Терзиев с припомняне: Пратил обществена поръчка за събирането и извозването на боклука до Агенцията по обществените поръчки на 26 март, а текущите договори изтекли на 10 април. И при въпрос, че агенцията трябва да даде становище за 14 дни, но "на 20 май той (Терзиев) пише писма до Теменужка Петкова" как агенцията мълчи, Сачева веднага неглижира. Трябвало е 6 месеца преди март да подаде документите, настоя Сачева.

Още: "Кризата винаги може да се разшири": Терзиев пак няма да подпише, ако му предложат 420 лв. за сметоизвозване

"Цялостното поведение на Терзиев прилича на GPS, който се лута между PR и реалността", каза Сачева пред bTV. Не се е постадал да има плавен преход от изтичащ договор към нов, не се постара да сложи пределна цена, "не се постара да сложи едни дънки и една тениска да помогне на всички доброволци (събиращи боклука), които вярват, че се борят с нещо", обобщи острието на ГЕРБ. Тя не пропусна да каже и как Терзиев не се справил с още много въпроси и теми, посочвайки и липсата на топла вода и парно в „Дружба". Той не може да управлява, да се разбира с партньорите си – вчера му беше подадена ръка, "Всеки, който се страхува от плаващи пясъци, да не говори, че може да ходи по вода", заяви Сачева и пак обвини Терзиев, че се грижи за имиджа си, а не да решава задачи и проблеми –

"ГЕРБ търпи щети от това, че беше в сглобка", продължи Сачева с клишетата, докато отказа да говори кой подпали камионите на турска фирма, искаща да вземе договор за сметоизвозване в София. Причината за липсата на кометар – МВР още разследвало, но на Сачева беше напомнено, че в официалната сводка на МВР няма информация за палежа:

"Вие нали не очаквате цените да останат едни и същи, а същевременно доходи, пенсии, всичко друго да скача" - коментарът на Сачева след като ѝ беше казано, че цените за извозване на боклука в Пловдив и Бургас също вече са близо до двойни спрямо предишните договори.

Ивайло Ачев
