В Самоков наградиха инвеститора на проекта "СамЕлион"

В новия комплекс „СамЕлион“ в Самоков се състоя церемония, на която инвеститорът на проекта – инж. Петър Георгиев, получи почетна грамота и статуетка „Кольо Фичето“ от Националния клуб на строителите ветерани в България. Отличието му беше връчено лично от основателя и председател на клуба инж. Виктор Шарков, като знак на признателност за мащабния труд по изграждането на комплекса и за многобройните дарения, които Георгиев прави. „Самоков може да се гордее, че има човек като него“ – сподели Шарков, поставяйки Георгиев до имената на най-големите български дарители.

Инж. Георгиев благодари за наградата и подчерта, че за него най-голямото признание ще бъде, ако комплексът е изпълнен с хора и носи радост на гражданите и гостите на града.

Гост на събитието бе и кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов. Той поздрави инж. Георгиев за всичко, което прави за града и подчерта значението на комплекса за икономиката и туризма в региона. В чест на признателност кметът подари на инж. Георгиев икона с образа на св. Симеон Самоковски – покровителя на града.

Сред официалните гости на събитието бяха представители на Камарата на строителите в България, Научно-техническия съюз по строителство, УАСГ и мениджърския екип на „Самел-90“ АД.