В село до Елин Пелин предстои Празник на конете

Скъпи жители и гости на село Лесново, община Елин Пелин предстоят дни, изпълнени с традиции, настроение и незабравими емоции.

ПРОГРАМА:

1 май 2026 г. – Празник на конете

От 09:30 ч. на площада започва празничен водосвет и дефиле на конни впрягове, а от 10:30 ч. в местността „Ридо“ стартират конните състезания. Очакват Ви зрелищни надпревари, много настроение и празнична атмосфера!

2 май 2026 г. – Събор на селото

От 17:00 ч. пред НЧ „Безсмъртие 1919“ ще се проведе празнична програма с участието на ДГ „Славейче“, ОУ „Христо Ботев“ и Вили Костадинова.

3 май 2026 г.

09:00 ч. – Турнир по белот в клуба на пенсионера

16:00 ч. – Народно веселие пред читалището с участието на ТК „Мойто либе“, ТК „Полянци“, ТК „Капаклия“, ТК „Хоро за хората“, оркестър „Закс“ и Ана-Мария.

Лесново Ви очаква с богата програма, много музика, традиции и празничен дух!

Заповядайте!