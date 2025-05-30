В село до Самоков за първи път се проведе фолклорен фестивал

В самоковското село Алино за първи път се проведе фолклорен фестивал под надслов „Пътят на песента в село Алино“. Над 160 участници от над 25 фолклорни състава и индивидуални изпълнители изпълниха селото с багри и звуци на автентични жътварски и хороводни песни. Кметът на община Самоков, инж. Ангел Джоргов, бе сред гостите на събитието и поздрави участниците и организаторите.

Фестивалът беше с конкурсен характер, а жури бяха Стела Ненова, Наталия Рашкова и Евгения Грънчарова. Фестивалът се организира от Местна инициативна група – Самоков, кметството на село Алино и местното читалище. Всички те изразиха надежда фестивалът да се превърне в ежегодна традиция!