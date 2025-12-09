"Люлин" тъне в боклук: Общината обеща спешни мерки

Пет допълнителни камиона ще събират боклука в столични кв. "Люлин" още от тази седмица. Те ще работят целодневно, докато районът бъде напълно разчистен. Целта е натрупалият се боклук да бъде напълно разчистен и хората да посрещнат предстоящите празници без рискове за здравето. Това стана ясно след спешната среща, която поиска кметът на "Люлин" с зам.-кмет по екология Надежда Бобчева, директора на Столичния инспекторат Николай Неделков и зам.-директора на "Софекострой" Николай Щерев.

"Софекострой" разширява капацитета си

Общинското дружество "Софекострой" пое изцяло сметопочистването на района от началото на декември. То ще продължи да работи с допълнителна техника. Дадени са били гаранции, че ще се извозят боклуците.

Пет снегорина за зимния сезон

Потвърдено е били и че районът ще разполага с 5 снегорина, готови да реагират при първи снеговалежи.

Във финална фаза е и поръчката за избор на доставчик на допълнителна техника за смето- и снегопочистване в "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна". Столичната община припомня, че поръчката е финансирана с 9 млн. лв., отпуснати на "Софекострой" с решение на СОС от 9 октомври именно с цел повишаване на капацитета на дружеството.

"След приключване на избора, "Софекострой" ще разполага с още 16 сметопочистващи камиона и 10 нови машини за снегопочистване", съобщи зам.-изпълнителният директор на “Софекострой” Николай Щерев.

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров отново подчерта, че районът е изправен пред катастрофа, която не търпи отсъствия, оправдания или административно прехвърляне на топката.

"Напълно запознати сме с трудностите, пред които са изправени жителите на "Люлин", и правим всичко възможно да стабилизираме услугата, като работим съвместно със "Софекострой", на които са възложени дейностите по чистота, за да осигурим необходимата техника. От самото начало знаехме, че преходът няма да е лесен, но няма да спрем да работим за адекватно сметопочистване. Нашата цел е системно решение, което да гарантира чистотата на града, без да зависим от временни кризи, затова работим върху варианти, които са не просто спешни, а законни и трайни", заяви от своя страна Бобчева.