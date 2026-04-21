Карлос Алкарас намекна, че няма да защитава титлата си на Ролан Гарос (ВИДЕО)

21 април 2026, 10:41 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Карлос Алкарас намекна, че няма да защитава титлата си на Ролан Гарос (ВИДЕО)

Карлос Алкарас призна, че може да пропусне Откритото първенство на Франция по тенис, което започва на 24 май. Испанецът, номер 2 в световната ранглиста при мъжете, е актуален шампион на Ролан Гарос, но има проблем в китката, който първо прекрати участието му в Барселона, а след това го извади и от надпреварата на родна земя в Мадрид.

Испанецът има проблем с китката

„Бих се завърнал на корта по-късно, но в страхотна форма, отколкото да избързам и да се чувствам не на 100%. Дай Боже да имам дълга кариера. Да се насиля толкова много, за да играя на Ролан Гарос - това може да ми навреди за бъдещи турнири".

"Случват се такива неща в професионалния спорт. Трябва да ги приема. Трябва да се възстановя наистина напълно, ако не искам това да ме засегне в бъдеще“, сподели Карлитос на церемонията за наградите „Лауреус“ за 2025, на които той беше избран за „Спортист на годината“.

Алкарас ще мине още тестове, преди да вземе окончателно решение дали ще участва във втория за годината турнир от Големия шлем.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ролан Гарос Карлос Алкарас
